Dingo kitarristina tuntud Rein T. Rebane avaldab sooloalbumi. Otsitakse disainerit, kes looks vinüülplaadile ägeda kujunduse!

Rein T. Rebane avaldas oma peagi ilmuvalt sooloalbumilt teise singli pealkirjaga «Enam nii ei tee», muusika autoriks on artist ise, sõnad on loonud Marek Sadam.

«Albumi peale minevat muusikat on kirjutatud päris pikalt. Ei saa just öelda, et nende lugude valikuga lõin kogu sahtli tühjaks. Sinna lähevad lood, mis on mulle isiklikult kõige südamelähedasemad...ja mis on teiste bändide repertuaarist välja jäänud,» märkis Rebane.

Muusik lisas, millise koosseisuga on plaat valminud. «Muusikutest on kaasatud praktiliselt terve kultusbändi Dingo koosseis, kuid toetamas on teisigi sõpru. Tegelikult, oligi plaanis, et panen kokku nii-öelda best of sõprade plaadi. Kõik pillimehed, kes plaadil kaasa teevad, on minuga mingil eluperioodil koos musitseerinud,» sõnas ta.

Rebane täpsustas, et uue albumi loomingu liigitaks ta neo-progressive rock'i alla. «See pole päris kolme tuuri rock'n'roll, on pigem progresiivsema suunitlusega. Tegemist pole siiski ka sellise muusikaga, mida mängis Yes või Genesis, kuid natukene selles suunas ta siiski läheb,» andis ta vihje.

Loo «Enam nii ei tee» esitajaks on Emil Rutiku. «Mul lihtsalt oli selline tunne, et see lugu võiks Emilile hästi sobida. Kui seda nüüd valmis kujul kuulata, siis võib veenduda, et tõesti sobib,» rõõmustas muusik.

«Plaati aitas teha trummar Eimel Kaljulaid, ta mängib ise kõikides lugudes trummi. Lugu «Enam nii ei tee» oli alguses rock'n'roll'i võtmes, meenutas isegi Elvise stiili. Plaadile sai sellest loost Eimeli nägemus. Kohe alguses panime Eimeliga paika, et albumit luues teeme üks lugu korraga. Meil oli eelnevalt muidugi nägemus olemas - kuidas ja kellega lood salvestame. Protsess polnud eriti raske, plaadi miksimine ja masterdamine toimus nagunii Soomes, tänapäeval on õnneks abimees internet kenasti olemas,» lisas Rebane.

Rebane avaldas, et plaat ilmub sügisel vinüülkandjal. «Leian, et CD on jäänud mälestuste aega. Kui juba teha, siis ikka pigem vinüülina. See seab aja poolest küll limiidi peale ja kõik lood peale ei mahu. Samas, see tähendab ka seda, et helikandjale jõuavad vaid parimatest parimad lood. Albumi pealkirjaks saab «Kui lõppeb maa», see oli ühtlasi esimese singli nimi ning teema läheb hästi kokku käesoleva ajastuga. Plaadi kujunduse peale ma hetkel veel mõelnud pole, otsingi siin lahendusi! Disainerid - minu Facebooki lehele võib julgelt kirjutada,» tegi ta üleskutse raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».