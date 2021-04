MandoTrio muusikud lõid uue projekti nimega Mandoterror: meile oli soov ka raskemat muusikat esitada!

Muusik Kristjan Kuusmik rääkis raadio Elmar päevaprogrammis ansambel Mandoterrori uuest singlist «Oleksime meie seal». Bänd sai uue laulu kirjutamisel inspiratsiooni Lüganuse rahvaluule tekstist.

«Antud laul oli valmis juba aasta tagasi, kuid loo avaldamine kippus venima. Muusikutel on keeruline oma lugude välja andmist täna ajastada. Soov on värsket kraami avaldada vahetult enne oma esinemisi, kuid selles osas pole võimalust meile antud. Nüüd otsustasime loo siiski publiku ette tuua, singli avaldamise aeg oli aga täiesti juhuslik,» tunnistas Kuusmik.

Muusik lisas, et kollektiiv Mandoterror sündis möödunud aastal ja esialgu tuli bänd kokku vaid konkreetse projekti raames. «Paljud teavad ilmselt bändi nimega MandoTrio - oleme selle tegevuse raames ka raadio Elmar eetrit varem külastanud. Lõviosa Mandoterrori muusikutest tulevadki tegelikult MandoTrio koosseisust. Mandoterrori kontseptsioon ja loomise eesmärk oli see, et saaksime muusikutena ka raskemat loomingut esitada,» sõnas ta.

«Juhtus aga see, et meile hakkas Mandoterrori projekt nii väga meeldima, et otsustasime sellest päris asja teha! Enne esimest koroonalainet jõudsime õnneks juba ka publiku ette astuda. Kunagi ei tea, millist «mandoliini-jama» me järgmiseks teeme. Huvitav on aga see, et meil ilmus juba neljas singel ja mulle tundub, et Mandoterror jääb ka edaspidi tegutsema,» naeris Kuusmik.

Värske singel «Oleksime meie seal» on Mandoterrori enda looming. «Muusika on meie loodud, kuid tekst pärineb Lüganuse rahvaluulest. Olen ka ise Lüganuselt pärit. Tegemist on sada aastat vana tekstiga, mis on kergelt ümber töödeldud, sõnad on väga märgilise tähendusega. Folk- ja rokkmuusika käivad minu hinnangul käsikäes. Mu kodune kasvatus on olnud paljuski rokkmuusika ümber, samas, koolihariduse olen saanud folkmuusika võtmes. Need on kaks muusikastiili, mida isiklikult palju kuulan ja olen seda muusikat tihti esitama hakanud. Laul «Oleksime meie seal» on väike pühendus mu kodukandile,» avaldas muusik.

Kuusmik lisas, et «Oleksime meie seal» tekst on leitud kogumikust «Vana kannel». «Lüganuse kihelkonnal on oma «Vana kannel», sealt leiab erinevaid tekste, viise ning jutustusi. Selle kogumiku üle tuleb väga uhke olla, sest liiga paljudele piirkondadele neid ei omal ajal ei loodud...,» märkis ta.

Singlile on juurde toodetud ka videoklipp, mis üles filmitud Kuusmiku kodukandis. «Ida-Virumaa on tuntud oma tuhamägede poolest. Filmisime video Püssi linnas, kus asub lausa kaks tuhamäge. See paik on mu kodulinn, olen seal üles kasvanud ning samast kohast on pärit ka näiteks Villu Talsi. Püssi tuhamägi oli lapsepõlves põhiline turnimiskoht. See võib tunduda küll lähedal paikneva jõe ja raudtee tõttu üsna ohtlik kant, samas on see kohalikele noortele olnud alati olulise tähtsusega,» sõnas Kuusmik.