Raadio Elmar uus peatoimetaja Andres Panksepp: raadiotöö koosneb nii üllatustest kui ka toredatest rutiinidest

Andres Panksepp sai oma esimese eetrikogemuse 1. novembril 1993. Mees on töötanud nii raadio Q, Kuku, Elmari, Uuno, Äripäeva ja Vikerraadio toimetustes. Panksepp oli raadio Elmar kõige esimene peatoimetaja, töötades siin aastail 1997–2004. Ta on suur Eesti ning eesti muusika fänn ning ilmselt seetõttu jõudis ta ringiga tagasi selle muusika koju, raadiosse Elmar.

«Raadiotöö koosneb nii üllatustest kui ka toredatest rutiinsetest asjadest. Olen tagasi raadio Elmar tiimis, sest tunnen, et mul jäid mõned asjad aastaid tagasi tegemata. Näiteks, mul jäi mõne kindla laulu intro peale rääkimata. Vaid saatejuhid on kogenud seda tunnet, kui saad sissejuhatuse teha mõnele oma lemmikloole. Samas tean ka seda, et mõned head ideed jäid omal ajal realiseerimata. Seetõttu olengi nüüd tagasi,» muigas Panksepp.

Uus peatoimetaja lisas, et raadio Elmar toimetusse naasmine oli tema jaoks väga inspireeriv samm. «Ma ei tulnud siia ju niisama istuma, tulin ikka ühtteist uut andma sellele raadiole. Mulle on juba öeldud, et mul peab ikka julgust olema, et tulen tagasi oma loodud raadiojaama. On arvatud, et selline edu, mis toona raadioga Elmar kaasas käis, on täna raske saavutada. Kuid täna ongi hoopis teine situatsioon. Tegelen hetkel täiesti uut laadi teemadega,» sõnas ta.

«Kõik areneb siin elus. Elmar on vahepeal palju muutund ja nii ka peatoimetaja roll. Raadiotöö põhiosa on aga õnneks endiselt sama. Tore on ka see, et koridoride peal liikudes leiab palju tuttavaid nägusid. On tõeliselt hea siin seltskonnas tagasi olla,» mainis Panksepp.

Panksepp märkis, kuidas ta esimeses etapis oma uude rolli sisse elab. «Raadio Elmar programmi juhtimine on täna veel mitte lõpuni nähtav rada, ma ei oska veel öelda, millised takistused ja üllatused saavad ees olema. Seda kõike näeme ja liigume edasi päev korraga. Eetris võib mind kuulda pigem äärmisel vajadusel ja need lemmiklugude eel sisse loetud intro'd saavad olema mu jaoks puhas magustoit,» rääkis raadio Elmar uus peatoimetaja Andres Panksepp.

Kuula Andrese ja Mari-Liisi jutuajamist SIIN.