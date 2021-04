Monika Tuvi avaldas ideaalse lõõgastusnipi: see on rahustav tegevus ja mõjub vaimule nii hästi

Monika Tuvi meenutas raadio Elmar hommikuprogrammis oma nooruspõlve koolivaheaja elamusi. «Kui mina veel koolis käisin, siis suvevaheajad möödusid eelkõige töötähe all. Osalesime töö- ja puhkelaagrites. Esimene pool suvest käisime kõplamas või näiteks kive korjamas - tänu sellele teenisime ka taskuraha. Teise poole suvest veetsime üldjuhul laagrites, seal sai sporti teha ning võistelda,» muigas Tuvi.

Kolme lapse ema sõnas, et kui tänapäeva koolilastele konkreetseid ideid või juhtnööre ajaveetmise teemal kätte ei juhataks, siis nad jääksid ilmselt tuppa istuma. «Kui ise ideid ei anna, siis on teada...jäädakse kinni nutiseadmesse. Aga eks on ka erandeid. Kui on sisse harjutatud, et laps peab iga päev värskes õhus liigutama, siis nad teevad seda hea meelega. Pean tunnistama, et mu enda lapsed veedavad päris palju aega õues. Üllatav on ka see, et noored on hakanud vanakooli õuemänge mängima, näiteks ukaka'd või viit miinust. See on väga lahe,» lisas ta.

Hetkel küll välisreisidele ei pääse, kuid Tuvi jagas väärt nõuandeid, mida põnevat annab koos perega ette võtta kodumaistes oludes. «Ise veedame muidugi palju aega Otepääl. Toredad on ka kohad, kus lapsed saavad loomade seltsis olla. Loomaaed on hetkel suletud, kuid vahva koht on näiteks Ranna Rantšo. Seal saab samuti loomade keskel olla ja tegemist on tõeliselt laheda paigaga. Halb asi see, et sealt on alati raske ära tulla - kui vaid saaks, siis võtaks need kitsed, kanad ja lehmad koju kaasa! Viimane sealne elamus oli kassipojaga tutvumine, keeruline oli lapsele seletada, miks me loomakest kaasa ei saa võtta. Linnalastele mõjuvad talude ekskursioonid alati väga toredalt,» naeris ta.

«Lastega saab vabas õhus muidugi nii palju põnevat korraldada. Miks mitte näiteks üks korralik jalkavõistlus korraldada? Või siis batuudi peal hüpata? Toreda mängu idee andis ka mu sõbranna koolieelikust laps. Mäng nägi välja järgmiselt: laps läks õue ja kirjutas üles kõik, mida ta seal nägi. Üheaegselt sai ta aega veeta värskes õhus ning õppida uusi asju. Päris tore on ju ühendada vaba aeg ning õppimine,» märkis Tuvi.

Tuvi tunneb rõõmu, et vaatamata kehtivatele piirangutele on laste treeningtegevused teatud ulatuses ikkagi lubatud. «Kuigi lastele mõeldud grupitreeningute tegevused on hetkel samuti keelatud, tuleb jälgida, mida muud põnevat need treeningkohad välja mõtlevad. Me kasutame neid võimalusi maksimaalselt ja lapsed ise tahavad seda. Lapsed käivad jalkakoolis ning hetkel toimuvad õuetreeningud üksühele, on teatud tegevusi ka Zoom keskkonnas. Seega, treeningud on jätkunud ja see on vaid hea. Kui lastelt võetakse ära ka trennirutiin, siis oleks ikka päris paha,» sõnas ta.