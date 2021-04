Oscarite jagamine peagi ukse ees: kuidas ja millal saab nomineeritud filme vaadata?

Juba sel nädalal, 25. aprillil, jagatakse 93 korda filmimaailma ihaldatud kuldmehikesi. Tegevus toimub traditsiooniliselt Hollywoodis, kuid mõistagi saab kogu maailm tehnikavahendusel suursündmusele kaasa elada. Ürituse ülesehitus on pandeemiaga seotud piirangute tõttu teistlaadi. On teada, et õhtujuht suhtleb nominentidega videosilla vahendusel.

«Kindlasti avaldab õhtu korraldus mõju ka üldmuljele. Näha kõiki oma ala tippe koos ühes suures saalis....sel on alati oma teatav võlu olnud. Sündmusega on alati kaasnenud naljakaid, meeldejäävaid ning mõnikord ka piinlikke momente. Eks see videosild võtab ehedust maha. Samas, hetkel me ei tea täpselt, mil moel galaõhtu tegelikult välja näeb. Mingi osa üritusest toimub Los Angelesi Union Station raudteejaamas ja teatud osa jõuab eetrisse traditsioonilisest suurest saalist. On ka teada, et mingi ülekandepunkt on Londonis ning üks videopesa asub ka Pariisis,» selgitas Kaare.

Mees lisas, millise häälestusega ta ise pidulikule galaõhtule vastu läheb. «Korraldajad on lubanud, et mingit Zoom'i vahendusel jama ei tule. Ülekandel on kasutusel korralikud ning kvaliteetsed telestuudiod. Ei saa ikka olla nii, et nominendil on ülemine ots piduriides ja allpool kannab pidžaamat. Mina ootan kogu sündmust suure põnevusega. Lootust tekitab muidugi ka see, et kogu show alustajaks on Oscari võitja ning filmilavastaja Steven Soderbergh,» sõnas ta.

Tänavu on Oscarite jagamisel 19 kategooriat ning esmaspäeva varahommikuks on õnnelikud võitjad selgund. Kes aga nii kaua oodata ei jaksa, neile on siinkohal abiks elukutselise filmisõbra Lauri Kaare ennustused.

«On teatud põhjus, miks parim film on jäetud õhtu viimaseks kategooriaks. Ma ise kaldun filmi «Nomaadimaa» poole. Film kandideerib kuuele Oscarile. See on lugu naisest, kes elab sisuliselt oma kaubikus ja elab hooajalistest töödest. Film on saanud kõikvõimalikelt jagamistelt juba üksjagu auhindu. Nüüd tahaks loota, et ta saab Oscaritelt siis parima filmi tiitli. Ootame siis, et meie kinod avatakse peagi ja saab seda filmi ise ka suurelt ekraanilt nautida,» märkis Kaare.

Lauri Kaare andis vihjeid, mil moel saavad huvilised nomineeritud filmidega tutvust teha. «Suurepärane kohtudraama ja väärt nominent «The Trial of the Chicago 7» on üles leitav Netflixist. Film «Sound of Metal» on olemas täna nii Telia videolaenutuses, kui ka Amazonis. «Paljutõotav noor naine», «Nomaadimaa» ja «Isa» ootavad juba kinopilves ja loodetavasti saab neid näha kohe kui meie kinod avatakse. «Mank» on olemas Netflixis ning filmi «Judas and the Black Messiah» saab vaadata juba Elisa videolaenutusest. «Minari» on nüüd küll ainuke film, mille puhul ma ei oska hetkel ühtegi konkreetset teeotsa kätte anda - see on ka ainuke kaheksast parima filmi nominendist, mis mul endalgi tänaseni nägemata on,» avaldas ta.