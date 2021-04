Mänguasjamuuseumi kuulsast mängukarust valmib juba kolmas südamlik lasteraamat

Tartu Mänguasjamuuseum valmistab ette uut karu Nässu lugude sarja kuuluvat raamatut, mille nimeks saab «Nässu ja kohutavalt kole kummik». Raamat räägib unenägudest ja kõikvõimalikest asjadest, mida mängukarud unes näevad.

«Inimestele on omane näha ja armastada ilu, kuid maailmas on olemas igasuguseid asju – suuri ja väikeseid, ilusaid ja koledaid, puhtaid ja poriseid,» selgitas raamatu pealkirja tagamaid autor Marge Pärnits. «Ometi pole vaja peljata, et tegemist oleks õuduslooga. Koleda kummiku juhtum saab lahendatud unenäole omasel moel. Sobival momendil saabub lihtsalt uus unenägu.»

Raamatut lugedes saab teada, et mängukarud näevadki päriselt und, lisaks kipuvad nad unes ja ka ilmsi luuletama ning õige natuke luiskama, udujuttu ajama ning villast visakama. Otse loomulikult tulevad raamatusse toredad fotolavastused mänguasjamuuseumi mänguasjadest – nendest, kellega muuseumis tegutsev mängukaru Nässu igapäevaselt koos oma karuasju ajab.

Raamatu peategelane Karu Nässu elab täna Tartu Mänguasjamuuseumis. «Nässu on siniste silmadega mängukaru. Selleks hetkeks, kui ta meie muuseumisse jõudis, oli tal juba hulk seiklusi seljataga. Karukesel oli oma blogi ning paberpäevik, saime kohe aru, et me peaksime hakkama seda toredat päevikut edasi pidama. Esimesed blogikirjad ilmusid lasteraamatu «Nässu» kujul. Sellele teosele järgnes teine raamat, mis kandis nime «Nässu ja lumekruubid». Nüüd on siis järg kolmanda raamatu käes,» rääkis Nässu raamatute autor Marge Pärnits.

Autor täpsustas, kuidas kuulus karu Toomemäe jalamil asuvasse muuseumisse jõudis. «Nässut pakuti meile ühe käsitööfoorumi kaudu. Foorumi nimeks oli «Kullaketrajad» ja sinna kuulusid inimesed, kes armastasid üle kõige kududa, heegeldada või muud käsitööd harrastada. Ühe foorumi liikme juures sündis ühel päeval Nässu, kes oli mõeldud foorumi liikmeid omavahel ühendama - mängukaru käis perest peresse, teda võeti kaasa matkadele, välisreisidele, ta suhtles erinevate välismaa karudega ning tema jaoks täideti päevikut. Selleks hetkeks, kui karuke oli kõikide foorumi liikmete kodudes ära käinud, otsiti talle uut rakendust ja nii ta meie juurde jõudiski,» rääkis Pärnits.

«Mänguasjamuuseumis on Nässust tehtud juba päris hea mitu näitust ning ta on käinud isegi välisnäitusel. Ta oleks nagu meie muuseumi töötaja. Kusjuures, kõik asjad, mis Nässu raamatutes on välja toodud, on meil reaalselt ka muuseumis olemas,» muigas Pärnits.