Mägironija Alar Sikk tegeles enne alpinismi just selle põneva hobiga

Alar Sikk rääkis raadio Elmar päevaprogrammis, et vallutas oma esimese mäetipu aastal 1998. «Sellest on juba nii palju aega möödas, mu esimene mägi oli Elbrus. Kõik õnnestus ja ettevõtmine oli minu jaoks väga lihtne. Kuidagi jube hästi tuli kõik kätte,» muigas kogenud alpinist oma rännakute algusperioodist.

«Enne Elbruse vallutamist tegelesin väga palju matkamisega - praktiliselt kogu aeg! Sõitsin läbi palju erinevaid piirkondi. Ühel hetkel kohtusin juhuslikult Jaan Künnapiga, kes oli parajasti planeerimas reisi Elbrusele. Läksin punti ja nii see kõik alguse sai,» meenutas ta.

Sikk avaldas, kuidas ta oma esimese mäevallutuse jaoks ettevalmistusi tegi. «Pean siinkohal lisama, et Elbrus pole tehniline mägi. Seda on lihtne ette võtta, puhtalt jõu ja võhma mägi. Eelis oli muidugi see, et mul on kaasa sündinud hea aklimatiseerumisvõime. Kui see osa on mägironijal korras, siis midagi keerulist seal pole,» märkis ta.

Tänapäeval on alpinistidel lihtne infot hankida. Alates võtmekontaktidest kuni kohalike oludeni välja, kõik on internetist kergesti leitav. Kuidas aga algav alpinist end näiteks paarkümmend aastat tagasi vajaliku infoga kurssi viis? «Eks need olud olid tõepoolest natuke erinevad. Samas, telefon oli siiski olemas ja omavaheline suhtlus oli palju intensiivsem. Oluline ja vajalik info õnnestus kõik ikkagi kätte saada. Lihtsalt läksime kohale ja tegime ära,» sõnas mees.

Sikk kirjeldas, et Elbruse vallutusele järgnes mõned aastad hiljem Džomolungma mäe tipp Himaalajas. «Džomolungma oli juba väga intensiivne ronimine. Ütleme nii, et ega lihtsaid üle 8000-meetriseid mägesid pole olemas, eks ta oli raske ja võtsin selle ette ehk liiga vara, kogemusi ju praktiliselt polnud. Õnneks oli jõudu ja võhma meeletult. Olin füüsiliselt päris tugev, kuigi tehniline pool jäi alla. Sealt sai alguse aktiivne ronimise periood, tegin palju suuri mägesid ja see kõik kestis aastaid. Lõpetasin suurema ronimise, kui planeerisin vallutada Himaalaja 8201-meetrist Cho Oyu tippu. See ettevõtmine lõppes minu jaoks õnnetult ja peale seda pole suuri ronimisi enam ette võtnud, lihtsalt pole tahtnud,» rääkis Sikk, kes on esimese eestlasena käinud Seitsme tipu klubi kõigil 7 eri paigus asuvail mäetipul.

«Tuleb tunnistada, et tehnilisi mägesid ma eriti teha ei oska...paljud ilmselt teavad, et mul on kõrgusfoobia. Mäed, mille puhul saab läheneda puhtalt füüsilise ning vaimse jõu pealt, õnnestuvad paremini,» muigas ta.