Ühel kandlel musitseeriva Duo Ruudu väljakutseks on lasta kujutlusvõime kastist välja

Muusikutel ning laululoojatel Ann-Lisett Rebasel ja Katariina Kivil ehk ansamblil Duo Ruudul ilmus videosingel «Noore kuu tervitamine». Tegu on Eesti pärimusest inspireeritud loitsuga, mis on maitsekalt segatud artistide vokaalide ja huvitavate kandlehelidega.

«Noore kuu tervitamine» on esimene singel suve hakul ilmuvalt lühialbumilt «Kulla kerguseks». Loo salvestas ning viimase lihvi andis tunnustatud Portugali helirežissöör José Diogo Neves.

Katariina Kivi kirjeldas, mil moel ta oma bändikaaslase Ann-Lisett Rebasega tuttavaks sai. «Oleme Ann Lisettiga esimesest klassist alates samas koolis käinud. Seitsmendas klassis avastasime, et meie mõlema suureks huviks on muusika ja otsustasime selle valdkonnaga rohkem edasi tegeleda. Duo Ruut ei saanud alguse küll päris seitsmendas klassis, sest oma tolmuse kandle leidsime alles üheksandas klassis. Nii see meie kooslus alguse saigi,» märkis Kivi.

Duo Ruut musitseerib küll täna ühel kandlel, samas kitsendatud võimalused annavad artistidele veelgi enam ruumi avarale loomingule. «Kui me toa nurgast esimest korda tolmuse kandle avastasime, siis sel oli vaid kaks puidust jalga. Tavapäraselt on rahvakandlel ju kolm puidust jalga...nii meil ei jäänudki muud üle, kui kannel kahe vahele sülle panna. Me ei ole seda pilli õppinud ja selline lähenemine meid alguses ei häirinud. Hakkasime pilli mängimisel kasutama erinevaid tehnikaid, alates trummipulkadest kuni teiste abivahenditeni välja,» muigas artist.

Kandlest on koosseisu jaoks saanud tühi leht, kuid bändi sõnul annab see ruumi leiutamiseks. Ühel instrumendil kahekesi komponeerimine võib seada kitsad raamid, kuid nii ongi Duo Ruudu väljakutseks lasta oma kujutlusvõime kastist välja ja pakkida oma olemuselt minimalistlik muusika täis uusi ja erinevaid ideid. «Teeme kõike nii nagu välja tuleb! Mingeid eraldi muusikatunde me võtnud pole. Samas tunneme, et see annab meile teatava vabaduse, sest me pole kinni kindlates tehnikates. See kõik aitab kindlasti kaasa ka meie loovusele. Meil ongi täna reaalselt vaid üks pill, mida oleme veidi tuuninud. Ka harjutamised on alati koos,» lisas Kivi.

Bändi tulevasele albumile on jõudmas mitu tervendava toimega lugu. Nii ka loits «Noore kuu tervitamine», mis on sündinud vahetult enne pöördeliste sündmuste algust maailmas eelmisel aastal. Artistid loodavad, et lood hoiavad kuulajatel meele rõõmsana ja keha tervena. Uuele albumile on võimalik hoogu lükata ka Hooandja platvormi kaudu.