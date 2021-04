Marek Sadam toetab oma loominguga meie seast kadunud inimesi

Värske laul «Ma otsin» on loodud kindla põhjuse ning pühendusega. Muusik Marek Sadam kirjeldas, et pala sai kirjutatud eelkõige heategevuslikul eesmärgil. «See on pühendatud ennekõike Sihtasutuse Kadunud toetuseks. Antud organisatsiooni raames töötavad toredad kodanikud, kes käivad vabatahtlikult otsimas meie seast kadunud inimesi. Sihtasutus ootab täna oma tegevuse raames kaasmaalaste toetust. Teisest küljest on see laul mõeldud toetuseks ka neile, kes on kadunud meie päriselust või ka nendele, kes käivad tänaval küll meie kõrval, kuid kes vajavad meie märkamist,» avaldas Marek Sadam raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik lisas, miks kadunud inimeste teema teda kõnetanud on. «Kui aus olla, siis sellised mõtted saadavad mind pidevalt. Mul on kõrgendatud taju näha erinevaid puuduseid. Konkreetse laulu kirjutamise ideega pöördusid minu poole Kati ja Peter Põder. Peter lõi viisi ja Kati lisas loomingule oma imelise hääle...nii see laul sündiski,» sõnas ta.

«Kui rääkida enda isiklikust kogemusest, siis tavaelus on seda «kadunud olekut» ette tulnud päris tihti. Reaalselt meenutades...tuleb ette ka üks seik Hiiumaalt, käisime seal poistekooriga. Lõuna-Eesti poisina suutsin Hiiumaa metsas kaduma minna, õnneks leidsid head inimesed mind peagi üles. Sihtasutus Kadunud tegeleb aga valusate ning drastiliste lugudega, mille raames kannatanud on päriselt hädas olnud. See organisatsioon on leidnud ja seeläbi päästnud muljetavaldava arvu inimesi,» märkis Sadam.

Muusik lisas intervjuu lõpus, et ka tema on oma elus leidnud uue vahva sõbra. «Tegemist on neljakäpalise sõbra Donnaga. Ilmselt see koer on saadetud mulle mu kadunud koer Leenu poolt, et mu elu taas sisukamaks ja ka keerulisemaks teha. Hetkel on minu juures hoidmisel veel ka teine koer...ja kahe koeraga aega veeta on päris meeleolukas. Donnal on kõrgendatud taju kõikide mänguasjade suhtes - tal on tunne, et peab need kõik enda alla kuhjama, et teine koer kätte ei saaks. See on päris lõbus kogemus ka minu jaoks. Näen, kuidas kõik mu ümber kiirustavad, kuid mul endal on küll hetkel käsil «aega on» eluperiood,» muigas ta.