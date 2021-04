Elmari muusikauudised

Eurovisioonini on jäänud neli nädalat

Reedel nägi ilmavalgust tänavuse Eurovisiooni ametlik duubelplaat, kus on olemas kõik 39 võistluslaulu, nende seas Eestit esindav «The Lucky One», mida esitab 38-aastane Uku Suviste. Meie lugu on paigutatud esimesele plaadile, kaheteistkümnendaks. Austraaliat Eurovisioonil esindav 25-aastane lauljatar Montaigne ei saa koroonaviiruse pandeemia tõttu lauluvõistluse ajaks Rotterdami lennata ning seetõttu näidatakse esimeses poolfinaalis, 18. mail tema esinemiskorra ajal hoopis juba filmitud videosalvestist. Montaigne, kes pidi Austraaliat Eurovisioonil ka eelmisel aastal esindama, tõdes, et ta on kurb, et ei saa Eurovisiooni laval üles astuda, ent tunneb rõõmu, et lauluvõistlus tänavu siiski ära ei jää. Rotterdamis Ahoy areenil tehti Eurovisiooni lava ja greenroom’i ehitamisega algust juba 11. aprillil. Järgmisel kolmapäeval, 28. aprillil alustatakse tehniliste proovidega ning juba 8. mail saabuvad Ahoy areenile ka artistid, kes seejärel samuti proovidega alustavad.



Uku Suviste teeb oma esimese proovi eurolaval 10.mail

Meie esindusloo «The Lucky One» lavaproovid toimuvad Ahoy areenil esmaspäeval, 10. mail ning neljapäeval, 13. mail. Uku Suviste esindab Eestit teises poolfinaalis teisena. Teise poolfinaali peaproovid toimuvad kolmapäeval, 19. mail ning neljapäeval, 20. Lauluvõistluse esimene poolfinaal leiab aset 18., teine poolfinaal 20. ja suurejooneline finaal 22. mail. Hoiame Ukule pöialt ning soovime talle jõudu ja edu proovides.



Jalmar Vabarna kaverdas Singer Vingerit

Jalmar Vabarna andis välja värske singli enda maikuus ilmuvalt sooloalbumilt «ID». Muusik võttis ette Singer Vingeri hiti «Ära jahtu» ning kirjutas sellele kauni kitarriseade. Jalmar õpetas selle loo originaalversiooni oma kitarrikoolis. Pärast pikka võttepäeva koju jõudes otsustas ta, et võtab niisama meeleolu pärast kitarri kätte ja näpud hakkasid ise seda sama lugu mängima. Just sellises versioonis nagu see täna singlina ilmus. Selle seade suureks mõjutajaks on John Mayer, kes kaverdas Tom Petty lugu «Free Fallin'». Jalmar saatis oma versiooni loost ka laulu autorile Hardi Volmerile, kellele see meeldis väga. Lugu on kättesaadav kõikidel voogedastusplatvormidel.



Villemdrillemil ilmus debüütalbum

Eesti hiphopi skeene tõusev nimi villemdrillem jõudis oma esimese kauamängivani ja lasi reedell välja debüütalbumi nimega «vd». Plaadilt leiab mitmeid uue generatsiooni külalisartiste nagu Heleza, kaw, Margiiela ning põhiprodutsentideks on boipepperoni ja Karl Killing. Üllatusena leiab kuulaja kogumiku pealt ka Jüri Pootsmanni loo «Magus melanhoolia» remiksi. villemdrillemil oli plaan plaati teha juba ammu, kuna olemasolevatele hittidele tundus see loogilise jätkuna. Artisti sõnul hakkasid nad konkreetsemalt albumi osas boipepperoniga tegutsema möödunud sügisel ning meeskonnaga liitus ka Karl Killing. villemdrillemi jaoks oli see protsess väga silmiavardav ning andis kindlasti tuleviku mõttes palju juurde.



