Kitarrist Fredi koostööst Ingaga: nii kaua kui ma Ingat tean, olen teda alati fännanud!

Kitarrist Frederik Küüts ehk artistinimega Fredi avaldas koos Inga Tislariga singli «It’s Not Me (It’s U)». Kahe artisti ühissingel suunab laulu sõnumi fookuse armastuse ja petmise teemadele. «Sõnum on üsna otsekohene ja halastamatu, kui sõnadesse süveneda,» märkis lauljatar Inga Tislar, kes sai tuule tiibadesse Eesti Laulu konkursil looga «Milline päev» ning toimetab praegu aktiivselt bändi deLulu ridades.

«Päev, mil avaldub uus singel....on justkui võrdne sünnipäevaga! See on tõeline pidupäev. Sõbrad ja kuulajad õnnitlevad ning ootad päeva sündmuseid suure põnevusega. Kui päris sünnipäeval ootad kingitusi, siis uue laulu avaldamise puhul ootad kuulajate tagasisidet. Nii palju on ju uue laulu sisse panustatud - alati on huvitav teada, kuidas publik selle vastu võtab,» avaldas Inga.

Loo kaasautor Fredi lisas, et tema jaoks oli konkreetse loo avaldamisel ja sünnipäeval reaalne seos. «Oleme hetkel pandeemia keskel ja iga kord kui annan loo välja, on tõe poolest pidupäeva tunne. Ja kuna mul on täna ka päriselt sünnipäev...siis mõtlesingi, et pidulikuma tunde tõttu tahan selle loo välja anda just sel hommikul,» muigas ta.

Fredi kirjeldas, kuidas nad Ingaga põneva ühisprojektini jõudsid. «Nii kaua kui ma Ingat tean, olen teda alati fännanud! Mul on juba mõnda aega olnud telefoni memo's list inimestest, kellega soovin kindlasti koostööd teha. Inga on selles listis alati väga kõrgel kohal olnud. Kui ma Tallinnasse kolisin, siis hakkasime Ingaga sarnastes seltskondades liikuma. Eestis on ju nii vähe muusikuid ja üldjuhul hoiavad nad ka kõik kokku. Saime koos esinemisi teha ning ühislooming tuli samuti kuidagi loomulikult,» rääkis ta.

Inga lisas, et tutvusele aitas palju kaasa ka see, et Fredi läks samuti õppima Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli. «Ühine kool mängis siin väga suurt rolli. Otsa kooli meeleolu ja sealsed tutvused on väga lahedad! Nii juhtus ka meiega. Õppisime üksteist tundma ning meist said sõbrad. Fredi kutsus mind tihti stuudiosse ja mina olin alati nõus. Austan Fredit nii muusiku kui sõbrana. Meie ühislaulu loomise protsess oli väga lihtne ja loomulik - tunneme teineteist hästi ja maitsed klapivad. Kui selline asi on töö tegemine, siis see on üks lust ja lillepidu,» sõnas ta.

Uue loo stilistika osas said muusikud inspiratsiooni Otsa kooli stiilibändi klassidest. «Tegime koolis funk stiilis bändi. Juba toona mõtlesin, et kas mul oleks võimalik kunagi sellist asja ka päriselt teha. Hakkasin sel põhjusel ühte trummi beat'i ehitama, kuid see jäi kaheks aastaks seisma. Ühel hetkel esitlesin seda materjali Ingale ja sealt läks ühine loo kirjutamine lahti,» lisas Fredi.

Singli video on filmitud Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi viimase kursuse tudengi Maiken Palmi poolt. «Tegemist on väga laheda materjaliga. Kui ma jõudsin võttele, siis vaatasin suurte silmadega valmis ehitatud set up'e. Ma küll teadsin, mis teemas võte tuleb, kuid alles reaalselt kohal olles mõistsin, et kõik oli kordades lahedam. Oleme ise tulemuse osas väga elevil,» rääkis Inga rõõmsalt.