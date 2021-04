Iluvõimlemise maailmameister Janika Mölder oma elust Kanadas: liikumine on tervise ja hea tuju aluseks

Iluvõimlemise maailmameister ning treener Janika Mölder rääkis elust Kanadas ning tõdes, et vaatamata ülemaailmsetele piirangutele jagub tööd ka kodus olles. «Praeguses eluetapis tegelen päris paljude asjadega. Tõsi küll, põhitegevus on treeneri amet - tegelen lastega ning noortega. Kaugjuhtimise teel suhtlen ka Eestis paiknevate võimlemisklubidega, korraldan sportlastele erinevaid võistluseid ning üritusi,» märkis ta.

Mölder jagas nõu, kuidas saaks tänapäeva tehnoloogiakeskses maailmas meelitada lapsi füüsilise aktiivsuse suunas. «Tunnistan, et praegu on olukord päris raske, seda üle kogu maailma. Saalitreeningud on teatavasti pausil. Nüüd tuleb mängu treenerite oskus, kuidas nad suudavad lapsi hoida sporditegevuse juures. Siin on oluline roll positiivsel meelestatusel. Tuleb loota, et kunagi see raske aeg möödub - mina usun küll, et kõik läheb paremaks,» sõnas ta.

Treener kirjeldas, kuidas toimuvad treeningtegevused hetkel Kanadas. «Torontos on olukord päris keeruline. Alates 22. novembrist on Toronto olnud suletud. Treeningsaalid on kinni ja grupid trennis käia ei tohi. Hetkel on öeldud, et võib-olla 20. maist hakatakse taas kohti avama. Mina treenerina pole mõnda oma last näinud lausa pool aastat! Tõsi küll, Zoom keskkonna trennid hetkel toimuvad. Tipptasemel võimlejad on saanud teha õnneks saalitreeninguid, samas pisikesed osalevad treeningutel oma kodudest,» lisas ta.

Mölder tunnistas, et lapsevanema või treeneri hoiakust sõltub palju ka lapse motivatsioon ning teotahe. «Kui sa täiskasvanuna sisendad, et kõik on jamasti ja halvasti, siis laps tuleb selle meelestatusega väga kergelt kaasa. Lapsi tuleb pigem julgustada ning motiveerida. Minge koos õue, näiteks rattaga sõitma või palli mängima. Õnneks hakkab peagi ka soojemaks minema, see annab palju uusi võimalusi liikumiseks. Näiteks nädalavahetustel sõidame oma perega alati loodusesse - teeme kepikõndi, jalutame või korraldame piknikke. Inimene on juba kord loodud selleks, et ta peab liikuma ja nautima värsket õhku. Kui ennast tuppa kinni jätta, siis tervisele see kuigi hea pole. Liikumine on tervise ja hea tuju aluseks,» sõnas treener.

«Kes lapsevanemana hätta jääb, alati võib nõu küsida ka spetsialistilt. Ma usun, et paljud treenerid on nõus aitama. Meie võimlemisklubidel toimuvad Zoom keskkonna treeningud pidevalt! Lisaks sellele, alati on võimalik ka õues treenida - treenerid saavad koos lastega õue minna. Igasugune sportlik liikumine on praegusel raskel ajal väga kasulik,» märkis ta.

Mölder lisas, et erinevate treeningvideote suhtes peab olema ettevaatlik ja analüüsiv. «Kui sa leiad internetist tipptreenijate videod, siis algajate peal ei tasuks neid kindlasti katsetada! Igal tasemel on oma spetsiaalsed harjutused ja videomaterjalid ette nähtud. Kõik peavad teadma ka oma füüsist ning tervisemuresid. Kui tervis on korras, siis võiks katsetada ka joogat, aeroobikat ning jõutreeninguid. Kodus treenimise puhul on tegelikult päris palju plusse, muuhulgas näiteks see, et pered hoiavad raha kokku,» sõnas ta.

Mölder tegi juttu ka oma igapäevaelust Torontos. «Olen aastaid Eesti ja Kanada vahel reisinud. Nüüd eriolukorra tõttu olen terve aasta siin veetnud. Siinne elu on sarnane Eestiga...võib-olla õhkkond on siin natuke sõbralikum. Aga muidu, elu nagu elu ikka - hommikul ärkad üles, teed tööd, käid koolis, õhtul naudid oma mõnusat õhtusööki. Rütm on ühtlane. Erinev on siiski see, et vahemaad on pikad. Kui laps on vaja trenni viia, siis tunniajane sõit on üsna loomulik. See on normaalne nähtus, et lapsed õpivad, söövad, loevad ning teevad oma trennisoenguid autos,» muigas pereema ja treener.