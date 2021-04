Anne Veski kutsub üles: ajad on olnud hullumeelsed, kuid peame hoidma rõõmsat meelt

Anne Veski teatas, et annab 5. novembril Vanemuise Kontserdimajas suurejoonelise soolokontserdi «Elu on kink». Muusik lubas üllatusi nii repertuaari valiku kui ka saateansambli laiendatud koosseisu näol.

«Ajad on olnud hullumeelsed – maadleme kõiki kurnava viirusega. Tahan nii publikule kui ka iseendale meelde tuletada, et peaksime olema optimistlikumad ning hoolimata keerulistest aegadest hoidma rõõmsat meelt,» sõnas muusik ja lisas, et antud mõttest lähtuvalt on loodud ka kontserdi nimevalik.

Muusik tõi välja, miks ta otsustas suurürituse just Tartus korraldada. «Minu viimased kontserdid toimusid Tallinnas ja mul on hing jäänud kripeldama, et kõik soovijad ei mahtunud saali. Nüüd on neil selleks võimalus. Tänase uudisega rõõmustan nüüd eelkõige tartlasi. Ma annan esinemisi ju igal aastal.....kuid pean tunnistama, et sellist suurt soolokontserti Vanemuise laval pole andnud juba kolmteist aastat! Aeg lendab ikka nii ruttu, minu üks juubel ajab teist juubelit taga. Nüüd tunnen, et on jälle aeg tulla Tartusse. Lõuna-Eesti publik on meisse alati väga hästi suhtunud ning soovin neidki nende endi kodus muusikaga rõõmustada,» avaldas Veski.

Tavapärasest suurem ja pidulikum ülesastumine toob lavale ka täiskoosseisus bändi koos taustalauljatega ansamblist The Swingin’ Sisters. «Valgust, tossu ja mürtsu saab kindlasti rohkem kui tavaliselt! Need, kes käisid minu kontsertidel Saku Suurhallis ja Alexela kontserdimajas, teavad, et allahindlust me ei tee, kõik tänapäeva tehnilised võimalused on käiku pandud,» muigas Veski.

Esitamisele tuleb laule Anne Veski heliloomingu igast ajajärgust. «Keegi ei jää ilma, kõik kuulevad oma lemmikuid. Olgu need siis uuemad laulud või lood minu loomingu algusajast ja kuldvaramust,» lubas laulja.

Veski sõnas, et tegeleb laulmisega igapäevaselt, ikka selleks, et eriolukorra lõppedes taas säravalt publiku ette astuda. «Oleme püüdnud end ikka vormis hoida. Õnneks suveks on meil juba ohtralt esinemisi kirja pandud. Üks asi on see, kui sa kodus laulad. Kuid selleks, et lihased töös oleksid, käime ka stuudios muusikat tegemas. Muidugi tegeleme aktiivselt ka uue loominguga, Elmari kuulajad on selle poolega hästi kursis. Teisisõnu, me ei maga. Oleme stardivalmis....nii kui püstol käib, läheme kohe lavale,» muigas ta.