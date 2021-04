Eestlane suurfilm Teneti võtetel: mu roll ei olnud suur, kuid ülesanne oli määrava tähtsusega

Kõik filmihuvilised on kursis, et käesoleva nädala alguses jagati 93 korda Oscareid. Joovastus võidetud auhindade üle on veel endiselt kestmas ning seetõttu meenutas ka eestlane Meelis Michelson oma kogemusi Teneti filmimise telgitagustest. Linateos võitis teatavasti kuldse mehikese visuaalefektide kategoorias.

«Minu roll ei olnud filmivõtetel kuigi suur, kuid see ülesanne oli määrava tähtsusega. Töötasin teatud filmilõikude võtetel, mis toimusid Laagna teel. Tegemist oli autode massistseeniga ja seal toimus siis suur tagaajamise seik - filmis nägite, kuidas John David Washington ronis ühe auto pealt teisele, eks seal oli teisigi näitlejaid kaasatud,» rääkis Michelson.

Michelson selgitas, et ta vastutas filmivõttel meeskonna raadioside eest. «See oli ühendus, mis toimus filmi juhtide ja režissööri vahel. Vajalik ühendus pidi jõudma ka autodes olevate juhtideni - oli vaja, et kõik saaksid käsklused üheaegselt. Osalejatel oli vaja teada, milline võte parasjagu toimub, kuhu on tarvis sõita, millal peatus teha ning millal taas jätkata,» kirjeldas ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

Mees lisas, et nende staap asus Lasnamäe kõrghoone katusel. «Sealt oli võimalik head raadiosidet pakkuda, nii Lasnamäe kanali algusesse kui ka lõppu - võtted toimusid ju teatavasti kanali erinevates osades. Staabist oli huvitav jälgida ka ettevalmistusi, ligikaudu kaheksakümmend protsenti oli meeskonnal ettevalmistustööd, võtteajale kulus vastavalt ülejäänud osa,» märkis ta.

«Tööpäevad algasid vara, hommikul kella seitsmest pidi olema raadioside püsti. Võttepäev võis vabalt kesta kuni kuue või seitsmeni välja. Põnev osa oli ka filmivõtte kõrvalteenindus - hommikutoitlustamine, lõunapausid...seda filmimaailma spetsiifikat oli seal nii palju,» sõnas Michelson.

Michelson märkis, et peaosatäitjatega ta tööalaselt kokku ei puutunud. «Küll aga nägin neid kõiki suhteliselt lähedalt. Võtetel oli kaks suuremat staapi. Ühes staabis käisid lõunapausidel ka kõik näitlejad. Ausalt öeldes, kõiki ju kohe ära ka ei tundnud, see maailm on lihtsalt niivõrd suurte proportsioonidega. Ma ei tahtnud ka kõiki inimesi suurte silmadega vahtida ja jälgida, keskendusin pigem oma osale, mida pidin täitma,» muigas ta.

Mees jagas veel meenutusi filmivõtte toitlustuse seikadest. «Peaosatäitjad sõid oma hommikuöögi hotellis. Kuid võttemeeskonnale mõeldud hommikusöögilaud oli samuti väga rikkalik. Inglismaalt olid kohal spetsiaalsed kokad, kes valmistasid meile kõiki eineid. Filmimaailmas on jagatud tasemed, erinevad tasemed einestasid oma kindlatel aladel, oma gruppides. Toitlustust toodi meile mingitel hetkedel ka torni, saime valida isegi erinevate menüüde vahel. Toit oli väga rikkalik ja korralik, meie eest hoolitseti hästi ning pärast veel küsiti, kas jäime rahule. Mastaap oli ikka täiesti erinev, kui võrrelda mõne kohaliku ettevõtmisega,» lisas ta.

Teneti filmieelarve ulatub üle paarisaja miljoni dollarini. Michelson märkis, et võtetel kasutati vaid parimat tehnikat. «Minu jaoks oli vapustavad seigad, mis olid seotud helikopteriga. Helsingist kohale tulnud helikopteri peale pandi suur ja võimas 130 kg kaaluv IMAX'i kaamera. Tegemist oli spetsiaalse linnas liikumiseks mõeldud õhusõidukiga, sel olid lühikesed tiivalabad, mis ei puutuks kokku majade, juhtmete ega muude konstruktsioonidega. Analoogseid sõidukeid on maailmas suhteliselt vähe, need ongi mõeldud just sellistes oludes liikumiseks. Kopteri maandumisplats oli Bauhaus'i juures, Laagna tee lõpus. Esimesel päeval tehti helikopteriga päris mitmeid võtteid. Kopter oli korraga õhus ligikaudu pool tundi, siis jälle maandus ning laaditi peale uued kassetid. IMAX'i kaamera võtetel mahub ühele kassetile vaid minutijagu materjali. Kassette oli kaasas palju ning neid vahetas Christopher Nolan isiklikult, mitte keegi teine neid puutuda ei tohtinud. Tegemist oli ilmselt suure spetsiifika ning konfidentsiaalsusega,» märkis Michelson.

«Sama kopter oli kohal ka teisel võttepäeval. Kuid kas Christopher Nolan'il ei olnud tuju või head varianti...täpselt ei teadnud ka meeskond. Igatahes, see kopter seisis terve võttepäeva vältel maandumisplatsil ja seda ei kasutatudki. Ma kuulsin, et kopteri tunnihind ulatus kümnete tuhandeteni. Üleüldse, väga paljud üksikasjad sõltusid Christopher Nolan'i tujudest. Kui ikka režissööril tuju ei olnud, siis võtet konkreetsel päeval ei toimunud....või toimus hoopis mingi täiesti uus võte. Süsteem oli väga hierarhiliselt paika pandud. Oli hetki, kui mind valdas natuke teadmatuse tunne - saba ei tea, mis pea teeb või vastupidi. See pole halvas mõttes öeldud, tegemist on lihtsalt nii suure impeeriumiga,» sõnas eestlane.

Tenet'i meeskond püstitas mingis mõttes ka võtteplatsi rekordi. «Raadioside mehed märkisid kohapeal, et esimest korda filmivõtte ajaloos kasutati nii suures mahus walkie-talkie aparaate - neid oli kokku üles seitsmesaja! Antud proportsioon paneb juba ühtteist paika,» sõnas Meelis Michelson.