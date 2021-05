Kas teadsid, et teatud toidud on järgmisel päeval süües isegi tervislikumad?

Tapver märkis, et erinevatest jääkidest eine valmistamisel on oluliseks see, kuidas te toitu säilitate. «Tasub mõelda, kuidas säilitada toitu nii, et see oleks tervislik ka järgmisel päeval! Õnneks enamus läbiküpsetatud toiduained säilivad külmikus kinnises karbis ligikaudu kaks kuni kolm päeva. Kui me räägime tervislikust toitumisest, siis on olemas teatud toidud, mis on järgmisel päeval süües isegi tervislikumad - nendeks on kartul, pasta ja riis,» rääkis toitumisterapeut.