Suvekleit selga ning plätud jalga...ehk millal on oodata esimest suvesooja?

Maikuu alguses on paljud meist oma mõtetega soojas suves. Arutame pere ja kolleegide keskel oma puhkuseplaane ning igatseme endamisi juba lõõgastavat suvesooja.

Tartu Ülikooli loodusteaduste doktorant, pilveekspert ja ilmahuviline Jüri Kamenik avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et planeedi kliima on muutumise teel ja see omakorda toob kaasa teistmoodi üleminekuhooajad. «Viimastel aastakümnetel on planeedi kliima märkimisväärselt soojemaks läinud. Kõige soojemate temperatuuride tulemused on mõõdetud just 21. sajandil. Soojenemine tuleb peamiselt polaaralade arvelt, maailmamere temperatuuri tõus läheb sinna samuti sisse. Eesti jääb üsna suurele laiuskraadile, oleme poolusele palju lähemal kui ekvaatorile, ka meie saame kliimamuutusest oma osa - meie aasta keskmine temperatuur viimase viiekümne aasta jooksul on kasvanud märgatavalt. See muutus on eeskätt talvede arvelt, just antud periood on läinud oluliselt soojemaks ning vesisemaks,» sõnas ta.

«Kui on soe ja vesine talv, siis võiks arvata, et kevadel läheb justkui kiiremini soojaks. Kuid näiteks eelmine talv oli meil 150 aasta kõige soojem. Lund praktiliselt polnud ja kevadel oli tunne, et nüüd on talv läbi ja tulevad mõnusad soojakraadid. Reaalsuses sadas lund isegi veel mai keskel. Lund ja merejääd on vähem, kuid üleminekuaastaajad kevad ja sügis on läinud meil pikemaks. Sügis ei alga küll varem, kuid kestab kauem,» märkis ilmahuviline.

Kamenik sõnas, et eestlased ootavad kevadet märtsis ja maikuus juba suve. «Midagi pole teha, see vahepealne periood on hakanud venima. Võtame näiteks 2015. aasta veebruari - lund polnud, päikest jagus küllaga, +5 ja +10 kraadi piirimail olime veel märtsis, aprillis, mais ja venis isegi juunini. Toona jõudis suvi kohale alles juulikuus,» muigas ta.

«Viimased kaks aastat on juuni olnud väga kena suvekuu, on olnud päikest ja sooja. Kuid statistika näitab, et viimase viiekümne aasta jooksul on juuni läinud pigem jahedamaks ja sajusemaks. Suvi jõuab siia pigem augusti alguses,» lisas loodusteadlane.

Kamenik andis vihje, millal on mõistlik siis oma puhkuseplaanid ellu viia. «Mulle tundub, et soojemad suveilmad on pigem juulis - kaks viimast nädalat. Ja see ilm peaks kestma augusti esimese nädalani. Juuli lõpu ja augusti alguse nädalad on kõige kindlamad ajad, kuhu oma puhkuseplaane seada. Isegi väga sajustel ja jahedatel suvedel on ikkagi just sel perioodil jagunud paar nädalat ilusamat ilma,» lisas Kamenik.

«Inimestel on väga suur huvi teada saada, milline on järgmise aastaaja ilmastik, mõnel on vaja seda teada täiesti praktilistel põhjustel. Kui me tahame juulis teada saada septembri ilma, siis on see ette näha ligikaudu 60%. Üksikuid külma- või kuumalaineid üle viie või seitsme päeva ette ei näe. Eesti jääb Ida-Euroopasse ja Läänemere piirkonda, need asjaolud võivad kaasa tuua ootamatuid mõjutusi. Skandinaavia ja Alpi mäestikud hoiavad õhumasse kinni. Kui on prognoositud, et meile tuleb näiteks kaks nädalat põuast perioodi, siis tihtilugu võivad mäestikud need õhumassid hoopis kinni hoida. Veebruari lõpus ja märtsis oli meil pidevalt libedust - õhumassi piir võnkus Eesti kohal nii, et me jäime tuulte ristteele, tegemist oli ligikaudu paarisaja kilomeetrise nihkega. See mõjutab meie kliimat palju ja neid asjaolusid on päris raske ette näha. Erinevalt Kesk-Euroopast või Lääne-Euroopast, kus paarisaja kilomeetrine nihe nii palju mõjutusi ei anna,» selgitas atmosfääriteadlane Jüri Kamenik.