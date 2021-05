Elmari muusikauudised

Skandaalne räppar Tommy Cash avaldas sel nädalal videosingli «Racked». Ühtlasi kuulutas muusik välja 2022. aasta maailmaturnee. Muusikavideo «Racked» on üles filmitud erinevates kohtades Baltikumis ja see viib meid tagasi keskaega. Video lavastas Anna Himma, produktsiooni eest vastutas Allfilm. Loodud visuaalid on Tommyle omaselt avangardsed ning mängivad keskaegse mütoloogia, religiooni ja esoteerika teemadel. Lugu pärineb Tommy Cashi 9. aprillil ilmunud lühialbumilt «MONEYSUTRA».

Viljandi pärimusmuusika festivali meeskond töötab selle nimel, et korraldada juuli lõpus neli päeva kestev festival. Pärimuspeo täpne programm ja mastaap sõltub siiski olukorrast koroonarindel ning pannakse paika 15. juuniks. Festivali juht Ando Kiviberg kinnitab, et pidamata tänavune folk ei jää ning meeskond töötab nii variantidega a, b kui ka c. Päris koht, päris muusika ja päris inimesed – see on see, mida tahavad korraldajad südasuvises Viljandis pakkuda. Tänavuse Viljandi pärimusmuusika festivali passid on välja müüdud. Päevapasside ja kontsertide üksikpiletite müük selgub, kui festivali programm ja lubatav mastaap on paigas. 28. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 22.-25. juulini 2021 ning selle teemaks on kokkumäng.