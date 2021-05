Ilmar Raag dokumentaalfilmide reaalsusest: kas tegelikkus, mida meile näidatakse, on ikka tõene?

«Meie elus on palju rohkem halba juhust ja inimeste käitumise kontrollimatust, kui seda, et keegi sellise suure ja paha vennana teadlikult millegi vastu tegutseb. Alati kui räägitakse näiteks süvariigist, siis mina ei suuda selliseid filme väga uskuda. Enamjaolt ei teata, kuidas süvariik tegelikult toimib - seetõttu võidakse sellele nähtusele omistada ükskõik mida. Alfred Joseph Hitchcock, tuntud põnevusfilmide režissöör, kirjeldas oma ajal hästi: iga asi on seda hirmsam, mida vähem me sellest tegelikult teame. Järelikult, nii pea, kui me mingi teema päriselt ära seletame, muutub see meie jaoks vähem hirmsaks. Kui meil on vaja näidata kangelast, kes millegi vastu võitleb, siis ta on seda suurem kangelane, mida arusaamatum ja kurjem on tema vastane. Selleks, et lugu saaks põnevalt jutustada, ei tohi vastast lõpuni ära seletada. Kusjuures, autorid on põneva jutustuse nimel valmis isegi teatud ilmnenud faktid või tõesed kohad filmist välja jätma,» selgitas Raag.

Raag avaldas, milline on hea dokumentaali ABC. «Dokumentaalfilmiga on nagu sõnavabadusega. See on autorinägemus ja kellegil ei ole keeldu olla rumal, valetada või valeinfot levitada. Autor võib alati viidata, et see looming on puhas nali, ilukirjandus või väljamõeldud lugu. Samal ajal, hea ajakirjandus siiski eeldab, et esimese asjana me näeme, et loos on välja toodud erinevate osapoolte vaated. See on ajakirjanduslik kuldreegel, kuid me näeme ka Eestis, et sellest väga tihti kinni ei peeta. Teine oluline koht on see, et kas filmi puhul on tegemist hea analüüsi või propagandaga - kas kogu protsessis üritatakse näidata ka teiste vaatenurki? Pean silmas siinkohal poolt- ja vastuargumente. Kui me mõtleme hästi rahulikult, siis suudame igas inimeses näha tema häid ja halbu külgi - seda kutsume inimese analüüsiks. Kui me näeme agitatsioonimaterjali, siis tegelast kujutatakse selles ainult hea või halvana,» lisas Raag.

Tabrizi dokumentaalfilmi «Seaspiracy» teemadel jätkus Raagil siiski ka positiivseid kommentaare. «See film on üsna põnevalt vaadatav. On aru saada, et autor armastab loodust ja ta räägib sellest ka filmi alguses. Ta on palju vaeva näinud, et looduse ilu filmi sisse tuua. Hea on ka see, et ta kasutab päris hulgaliselt teaduslikke fakte ning viitab erinevatele uuringutele. Ei saa öelda, et tema jutt ohus ookeani kohta on täiesti välja mõeldud, ta toetub tihti reaalsetele faktidele,» mainis ta.

«Mind tegid «Seaspiracy» puhul mingid asjad aga siiski veidi ärevaks. Filmi alguses uurib autor Jaapani erinevaid kalasadamaid ning nende tegevust. Väga selgelt tuuakse mängu see, et kohalikud ei taha, et nad seda teevad. Samas, filmitegijad ei saanud kohalikke kätte, kes situatsiooni ära seletaks. See tuletas mulle meelde ühe Prantsusmaa ajakirjaniku kajastust streigi teemadel, mis toimus sadamas. Ajakirjanik läks sinna kohale ja kogu päeva jooksul suurt midagi ei juhtunud. Vahetult enne õhtut viskasid paar meest mõned kivid sadama territooriumilt politseinike poolele. Ajakirjanik sai mehed oma kaamerasse ja lugu sai kommentaarid nii streikijatelt kui ka teiselt poolelt. Pilti jõudis vaid see ainus minutiline killuke kivide viskamisest. Samas lühikeses uudises ei mainitud, et see situatsioon moodustas vaid väikese osa kogu päevast,» sõnas Raag.