Produtsent Meelis Leis tõi avalikkuse ette Vello Orumetsa seni avaldamata loo

Tänavu 28. juunil tähistaks Eesti estraadisangar Vello Orumets oma 80. juubelit. Suurmeistri meenutuseks on valmis tehtud kaunis laul, mis kannab pealkirja «Tule äärde». Muusik Meelis Leis rääkis Orumetsa loomingust lähemalt.

«Vello Orumetsa uue loo avaldamine on osutunud võimalikuks tänu sellele, et aastal 2002 tegime Velloga ühe plaadi. See kandis pealkirja «Sõbrale». Helikandja tootmise raames sai vormistatud kolm ideed. Neist kaks mahtusid plaadile ja üks jäi mingil põhjusel kõrvale. Arvutite ja kõvaketaste vahetamiste käigus tuli see lugu taas arhiivist välja,» avaldas Leis.

Leis sõnas, et mõtles pikalt, mida Orumetsa avaldamata looga ette võtta. «Pidasin plaani, mil moel see lugu välja anda. Tekkis idee, et võiksime seda seostada mõne olulise tähtpäevaga. Lugu oli juba olemas ja varalahkunute hääled kõlavad niikuinii meie raadioeetrites. Köitis ka idee, et miks mitte tuua fonoteekidesse veel üks Vello poolt sisse lauldud pala. Olen antud laulu kallal töötanud juba paar viimast aastat, seda küll pisteliselt - lisatud on nii üht kui teist pilli. Lõplik vormistus sai heade abilistega tehtud nüüd tänavu aprillis,» lisas ta.

«Stuudios olime omal ajal Vello suhtes küllaltki nõudlikud. Huvitav oli ka nüanss, et asjad hakkasid paremini liikuma siis kui saime teda heas mõttes veidi närvi ajada. Siis ta keskendus ja laulis paremini. Ka selles loos oli hea vokaal täiesti olemas, sissevõtteid oli ligikaudu kaheksa. Stuudios toimus meil kõik ühistööna,» rääkis Leis.

Leis lisas, et Orumets oli oma loomult tagasihoidlik inimene. Ometigi ta loodab, et äsja avaldatud lugu pakuks vanameistrile rõõmu. «Ma arvan, et kui Vello meid pilvepiirilt kuulaks, siis ta oleks selle loo lõpptulemusega rahul. Vello oli üsna tagasihoidlik inimene. Mäletan seika, kui sõitsime koos Tartust Tallinnasse. Arutasime tee peal, et kas võiksime avaldada temast elulooraamatu. Ta ütles kohe, et talle ei paku see teema pinget. Ta teadis palju, kuid eelistas alati diskreetseks jääda. Selline hoiak tegi temast põneva ja salapärase persooni,» märkis Leis.

Uue pala pealkiri võib kuulajale tunduda kahemõtteline, kuid Leisi sõnul on silmas peetud ikkagi konkreetset ideed. «Pealkirjas on tõepoolest justkui kaks mõtet. Esiteks, tule kuhugi äärde...või tule äärde. Pigem on siin mõeldud seda ideed, et tule põleva leegi lähedale. Meil on olnud siin üsna karm aeg. Pisikuid ja viiruseid on mõistlik nüüd tule ääres sikutada ja sakutada. Soovin kõigile kaunist kevadet. Loodetavasti ka ilm läheb paremaks ning saame peagi nautida päikeselist suve,» sõnas Leis.