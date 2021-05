Südamega kultuurielu juures ehk kuidas aiandusagronoomist sai kultuurivaldkonna aasta tegija

Eesti Rahvamajade Ühing tunnustas möödunud nädalal kultuurikorraldaja Kai Kannistut Aasta Tegija tiitliga. «Ma natuke mõistan selle tiitli taustalugu. Mullu oli kultuurivaldkonnas väga keeruline aasta. Korraldajad teavad, et tuli teha mitmeid plaane ja varuplaane, kuid reaalsuses ei saanud praktiliselt mitte midagi ellu viia. Meie väike projektitiim võttis ette, et korraldame Eestimaa Rahvamajade Päeva. Hiljuti omistatud tunnustus on seotud ilmselt just selle sündmuse eestvedamisega,» avaldas Kai Kannistu raadio Elmar saates «Ikigai».

Kannistu töötab igapäevaselt kultuurinõunikuna Viljandimaa Omavalitsuste Liidus. Ta on olnud 2018. aastal Sakala ringkonna Aasta Naiskodukaitsja ning Eesti folkloorinõukogu on teda tunnustanud kui vabatahtlikku kultuurikuraatorit. «Olen andnud endast alati parima ja ju mu töö on kõnetanud ka teisi. Kultuurivaldkonna juurde astusin aga täiesti juhuse tahtel. Olen eriala poolest õppinud Räpinas aiandusagronoomiks. Meid suunati koolist Õisu sovhoosi tööle, kus oli tohutult pikad põllud ning ohtralt erinevaid viljaaedu. Tegelikult tundus juba siis, et mu töö on seotud mingil määral kultuuriga - toona siis küll veel aiakultuuriga. Ühel hetkel põllumaad erastati ning sovhoos kaotas eksisteerimise. Olin agar toimetaja ning jäin silma kohaliku rahvamaja juhatajale, kes kutsus mind tööle kunstiliseks juhiks. Sovhoosi kontor ja rahvamaja ruumid asusid ühe katuse all. Nii siis juhtuski, et kuupäev muutus ning mina kolisin,» rääkis Kannistu oma kultuuritöö algusaastate teemal.

«Olen üheksakümnendatel tehtud ametialase sammu üle päris õnnelik. Kõik need aastad olen saanud teha seda, mis mulle päriselt meeldib. Võin täna julgelt öelda, et mu hobi ja töö on omavahel väga seotud. Tundub, et mu aura kaasab ka ümbritsevaid inimesi. On suur rõõm ja au olnud tegutseda toredates kollektiivides - mina olen üks osa neist ja nemad üks osa minust. Mind lummab koostegemise võlu ning tean, et see on mind ka palju kasvatanud,» lisas ta.

Kannistu leiab, et hästi toimivat meeskonnatööd on võimalik õppida, kuid endal peab olema huvi ning motivatsiooni seda teha. «Kõik sõltub eelkõige enda mõtlemisest ning hoiakutest. Tihtilugu juhtub see, et sa satud meeskonda, mida sa pole ise komplekteerinud. Leian, et koostöö huvides tuleb aegajalt teha ka enda poolseid järeleandmisi. Mulle meeldib kujundlik väljend: plaksu saab lüüa kahe käega. Ehk teisisõnu, huvi koostöö vastu peab olema mõlemapoolne. Mulle meeldivad väljakutsed, mis annavad võimaluse enesearenguks ning hea meelega haaran neist alati ka kinni,» sõnas ta.