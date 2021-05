Hommikused loomeminutid ning mediteerimine viisid Jalmar Vabarna oma uue sooloalbumini

Jalmar Vabarna uue albumi nimeks on «ID» ning muusiku sõnul tuleb see sõnast identiteet. «Mu eelmise albumi pealkirjaks oli «Minapilt», toona oli tegemist pigem sisekaemusliku lähenemisega. Identiteedi põhjal saab inimest hinnata ka välisel vaatlusel. Minu puhul määrab identiteeti näiteks see, et kuulun setode hulka või see, et kannan hetkel punast. Olen muusik, positiivne, optimistlik ning hea inimene. Tegelikult, päris keeruline on kõike korraga kokku võtta,» avaldas ta.

«Mõeldes setode teemale, siis punane on meie kultuuris väga oluline värv. Kõigele lisaks, see värv ka lihtsalt meeldib mulle. Disaineriga arutlesime plaadi kujunduse üle ja ütlen ausalt, laual oli ka kollane variant - ka seda oleks olnud kevadel ilus kasutada. Siis pidasin nõu oma stilistiga, kes teatas kohe, et punaseid rõivaid leiaks ta mulle lihtsamini kui kollaseid,» naeris Vabarna.

Vabarna selgitas, kuidas ta jõudis uue plaadi pealkirja juurde. «Iga hea asja väljamõtlemiseks on vaja aega. Meenutan hetke, mil plaadile minevad lood olid kõik salvestatud, istusin siis maha ja hakkasin tühjas toas erinevaid pealkirja variante paberile kirjutama. «ID» tuli minuni väga loogiliselt - viis aastat on möödas, nüüd võib öelda küll, milline ma eemalt vaadates olen,» sõnas ta.

«Uuel albumil on 12 lugu. Alustasin lugude kirjutamisega eelmise eriolukorra ajal. Oli palju vaba aega, viibisime toona pikalt Sandra ema juures pagenduses. Mänguväljakud olid kinni ja pill oli kaasas. Hoidsin sel perioodil hästi tugevat hommikurutiini ja harjutasin end teadlikult varajasemaks ärkajaks. Hommikutundidel võimlesin saunamajas, mediteerisin ning planeerisin oma päeva. Mul oli ka selline rituaal, et viisteist minutit mängisin pilli ning tahtsin millegi uuega välja tulla. Need olid minu loomeminutid. Olin nädal selles rütmis olnud ja seejärel hakkas pea iga hommik uusi lugusid tulema. Nii need mu muusikatšakrad avanesidki. Hästi paljud plaadil olevad lood on just sellest perioodist,» muigas Vabarna.

Vabarna sõnas, et kuigi varajasel hommikurutiinil on palju eeliseid, on inimesi siiski erinevaid ning igaüks peab leidma endale ise sobivaima lähenemise. «Hommikurituaali teemat on viimasel ajal hakatud päris palju kajastama. On räägitud, et kõik, kes tahavad midagi oma elus saavutada, peavad võtma teadlikult hommikuti aja enda jaoks. Samas leian, et igaüks peab endale ise valima, mis talle sobib ning ühte kuldset reeglit pole olemas. Mina tahtsin loominguliselt olla elujõuline ning seetõttu endale antud rutiini valisin. Tõsi on muidugi see, paraku me ei saa vähem magada kui peame magama. Just hiljuti kuulsin ühest podcastist, et kui me magame vaid kuus tundi, siis inimene on hommikul justkui purjus - ta võib selle päeva küll läbi teha, kuid õige fookus on paigast ära. Minu soovitus kõigile: vara üles, vara voodi, nõnda rikkus majja toodi,» sõnas ta.