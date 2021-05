Ettevõtja Merit Raju: meil on emadena ootus, et peame alati kõigega hakkama saama

Merit Raju on elustiiliettevõtja, Hingele Pai ajakirja peatoimetaja, joogaõpetaja, raamatute autor ning väikese poja ema. Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis ta, kuidas ühildada töö- ja pereelu nii, et kõik osapooled tasakaalus oleksid.

«Kui sa oled nii ema kui ettevõtja, siis see eeldab head fookuse hoidmise võimet. Minu viimase aja nipp on olnud see, et ärkan hommikuti varem. Püüan ärgata ligikaudu kaks tundi enne last - selle aja jooksul saan valmis enda jaoks olulised asjad, näiteks kirjutan mõned leheküljed raamatut või saan jooksmas käia. See annab mulle kogu päevaks edu elamuse. Hommikul vara ärkamine annab erilise värskuse ning jõu, tänu millele jaksad tegeleda ka teiste inimeste tujude ning vajadustega,» märkis Raju.

Raju tunnistas, et väikese lapse kõrvalt praktiseeris ta aastaid õhtust töötamist. «Just südaöine aeg on see periood, kuhu me tihti noorte emadena oma kohustused jätame. Kui laps oli pisike, siis ma ei saanud hommikuti varem ärgata - ta tajus kohe, et olin toast lahkunud ning ta ärkas varem kui oleks pidanud. See omakorda tingis selle, et laps oli hommikul pahur ning päeva algus rikutud. Nüüd on laps suurem ja magab rahulikult hommikuti ise edasi, mistõttu mina saan leida aega iseendale,» rõõmustas ta.

«Soovitan noortel emadel tähtsamad toimetused jätta just hommikupoolsele ajale. Ise kasutan õhtust aega paberpäeviku pidamiseks - teen sinna väikesed kokkuvõtted päevast, puistan paberile natuke tänulikkust ning märgin üles järgmise päeva kolm kõige olulisemat asja. Iga minut, mida sa kasutad planeerimiseks, hoiad sa kokku kümme minutit tegutsemisest. Hommikul ärgates juba tean nende plaanidega arvestada. Isegi, kui ma ei jõua neid esimese kahe tunni jooksul ära teha, siis tean, et vabal momendil võtan need ette. Nii toimides on oluliselt lihtsam oma fookust hoida. Tõsiasi on muidugi see, et ema rolli ja tööasjade vahel käib pidev žongleerimine. Meil on emadena ootus, et peame kõigega hakkama saama...kuid tuleb aru saada, et kõigega ei peagi hakkama saama,» rõhutas ta.

Raju tõi välja, milliste takistustega võivad noored emad ettevõtjatena kokku puutuda. «Eks see põhiline küsimus ongi aja jaotus: aeg lapsega, aeg partneriga, tööaeg ja muidugi aeg iseendale. Siia lisanduvad erinevad kohustused, sealhulgas näiteks toidu valmistamine. Paljud puutuvad kokku ka üle jõu käivate ootuste ning ideaalide ette manamisega ja nende püüdmisega...ja ma ütleks, et see on noorte emade kõige suurem vaenlane,» lisas ta.