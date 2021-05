Elmari muusikauudised

Reket avaldas uue loo

Neljapäeval andis räppar reket ehk Tom-Olaf Urb enda plaadifirma alt välja uue suvise singli, mis kannab nime «Maradona». Loo on produtseerinud Noyade, miksinud Bert Prikenfeld ning masterdanud Tanel Roovik. reketi uus lugu “Maradona” erineb tema varasemast loomingust seetõttu, et esmakordselt on ta teinud koostööd andeka klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuuga, kellega on räpparil soov olnud midagi ühist luua juba pikalt. reket on muusika loomisega küll aktiivselt tegelenud, kuid tema soolokarjääris on olnud vahepeal paus. Muusik tegeles teiste projektidega ning on nüüd tagasi jõudnud enda soolomuusika tegemiseni.

Maestro Vello Orumetsa Peagi saabuva 80. sünniaastapäeva puhul avaldati laul «Tule äärde»

28. juunil tähistatakse Eesti ühe armastatuma estraadilaulja Vello Orumetsa 80. sünniaastapäeva. Laulu valmimise kohta jagas teisipäeva hommikul raadiole Elmar antud intervjuus selgitusi helilooja ning muusikaprodutsent Meelis Leis. Mees jutustas, et 2002 aastal tegid nad Velloga plaadi “Sõbrale” ja selle plaadi peale sai kokku vormistatud kolm ideed, neist kaks mahtusid kogumikule ja üks jäi kuidagi kõrvale, unarusse. Arvutite ja kõvaketaste vahetamiste käigus tuli arhiivist välja selline lugu, tööpealkirjaga «Tule äärde». Meelis hakkaski isekeskis mõtlema, et kas, kuidas ja mil moel seda välja anda. Mõned aastad tagasi tekkis tal idee, et võiks selle mingi tähtpäevaga seostada. Varalahkunute hääled kõlavad ja kaiguvad nagunii eetrites edasi, miks mitte tuua fonoteeki uus Vello lugu. Nõnda see mõte teostuski. Meelis on seda lugu teinud puhanguti viimased aastad – kord üht pilli, siis teist. Lõplik vormistus sai heade abilistega tehtud selle aasta aprillis.



Ansambel Hellad Velled rõõmustab fänne uue lauluga

Bänd on valmis saanud loo pealkirjaga “Noorus”. Tegu on kaveriga vene duo Dabro eelmisel suvel välja tulnud hitist “Junost”, millel on YouTube’is praeguseks üle 139 miljoni vaatamise-kuulamise. Laulu eestikeelsete sõnade autorite nimekiri on muljetavaldav: Märt Loddes, Rita Liiver, Marek Sadam ja Mart Peedo. Singli produtseerisid Edvin Petrov, Märt Loddes ja Runno “John” Tamra, samad mehed on ka video tegijad ning neist kaks esimest vastutavad loo miksimise eest. Pala masterdas Edvin Petrov. Muusikavideos osalesid Jürgen Müürsepp, Lennart Tammiste ja Joosep Palmiste.



Algas ansambli Curly Strings uue albumi eelmüük

Neljaliikmeline ansambel Curly Strings tuleb 14. mail välja oma uue albumiga «Pidu meis eneses». Kolmapäeval algas veebipoes 311.ee selle eelmüük, tellida saab ka autogrammidega plaati. Ka Helikandjal leidub kokku 12 laulu, nende seas juba tuttavad singlid «Kannan kaasas kalleid», «Olge terved, tütrekesed!» koos nubluga ning ka praegu Eesti Lugude Edetabelis laineid lööv «Taevas seab riidu».



Ansambel Fööniks tuli välja uue muusikavideoga