Merlyn Uusküla tegi restardi ning reisib nüüd uutesse muusikalistesse kõrgustesse

Merlyn Uusküla rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» äsja möödunud emadepäeva kogemustest. «Esimest korda tõi poja mulle lilled, see oli väga südantliigutav hetk. Tore, et emadepäev kui selline on välja mõeldud. Sel hommikul ärkad üles ja tead, et täna on sinu päev ning saad seda koos oma perega nautida. Käisime ka vanaemal külas, sõime kooki ning jutustasime palju. Oli tõeliselt vahva,» avaldas ta.

Uusküla märkis, et eriolukord on muusikutele küll vaiksem aeg olnud, kuid see ei tähenda, et loometegevusega ei saaks tegeleda. «Käesolev kevad oli tegelikult ootuspärane - teadsime, et see võib tulla rahulik. Mina pöörasin selle aja enda kasuks. Tegin iseendas restardi. Leidsin, et on õige aeg pöörata pilk tulevikku ja mitte igatseda tagasi aastat 2019. Praegu on hea aeg tegeleda uute projektide ning lugudega. Elu läheb edasi ja pean mõtlema, mida mul on pakkuda,» sõnas ta enesekindlalt.

«Ma pole juba seitse aastat albumit avaldanud. Hiljuti otsustasin, et alustan ettevalmistusi uue helikandja raames. Hetkel on juba mitu lugu töös ning sügisel on oodata kauamängivat. Võib kindel olla, et plaadi peale jõuavad ka minu varasemad hitid,» märkis laulja.

Muusik tunnistas, et ootab pikisilmi, mil saab publiku ette astuda. «Lavaigatsus on ikka väga suur hetkel. Ei möödu vist ühtegi nädalat, mil ei mõtleks esinemise peale. Õnneks annab leevendust see, et olen rohkem hakanud oma loominguga tegelema ning saan seeläbi olla muusika keskel. On olnud ka üksikuid teleesinemisi, sellised ettevõtmised teevad tuju paremaks,» lisas Uusküla.

Uusküla avaldas, et on leidnud endale muusikamaastikul uued koostööpartnerid. «Leidsin endale produtsentide tiimi, kuhu kuuluvad USA ja Rootsi inimesed. Kaasasin nad, sest mul oli soov tõsta oma muusika sound'i ja kõlapildi kvaliteeti. Looming ise on siiski eestikeelne ning mõeldud eelkõige kohalikule turule. Lisaks sellele, tegelen ka põnevate koostööprojektidega. Hiljuti avaldatud lugu «Sul' küsin ma» on valminud koostöös suurepärase saksofonisti Henri Arukülaga,» lisas ta.

«Laul «Sul' küsin ma» on mõnus suvine lugu, mis peaks iga kuulaja tuju rõõmsaks tegema. Peale loo avaldamist on mu e-kirja postkast päris punane olnud, kirjutanud on nii oma tuttavad kui võõrad inimesed. Olen saanud päris toredat tagasisidet. Singli juurde valmis video, mis on üles filmitud Tallinna lennujaamas. Loo sõnum räägib sellest, kuidas ühel naisterahval on veidike keerulised suhted oma kaaslasega ning ta ootab seda meest lennujaamas, et minna koos ühisele reisile. Kuni viimase hetkeni on ta ootamises ning teadmatuses. Lõpuks jõuab mees ikkagi kohale ning nad viivad oma plaanid ellu. See, kuhu nad lendavad....ongi loo pealkirjas «Sul' küsin ma»,» täpsustas laulja.

Uusküla lisas, et on leidnud teistlaadi viisi, kuidas fänne loo videoni viia. «Allpool pildil toodud lennupilet on mingis mõttes mu laulu rekvisiit. Skanneeri QR koodi abil end pardale ning ühtlasi jõuad otse minu laulu videosse,» sõnas Merlyn Uusküla raadio Elmar hommikuprogrammis.