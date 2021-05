Eesti delegatsioon Eurovisioonil: esimene lavaproov oli üle ootuste hea

Eurovisioonini on jäänud loetud päevad ning tiimide ettevalmistused toimuvad täies hoos. Eesti delegatsioon lendas Rotterdami eelmise nädala lõpus ja sinna kuulub antud momendil neli inimest – Tomi Rahula, tema abi Laura-Liisa Veiler, Uku Suviste ning taustalaulja Kaarel Orumägi.

Kuigi taustalaul tohib tulla lindilt, siis ühtselt laulmine mitte ning seetõttu toetab Uku esitust laval Kaarel. «Olen lapsest peale olnud suur Eurovisiooni fänn. Olen alati teadnud, et see üritus on erakordselt suurejooneline ning glamuurne. Kui esimest korda ürituse sündmuspaika jõudsime, siis veendusin, et tegemist on ääretult suure ning professionaalse ettevõtmisega. Iga liigutus on läbi mõeldud ja artistil on seal väga lihtne olla lihtsalt artist. Sa ei pea mõtlema millegi muu peale, keskendudki vaid oma esinemisele, kõik ülejäänud asjad tehakse sinu eest ette ja taha ära,» märkis taustalaulja Kaarel Orumägi.

Eestlaste esimene eurolava proov toimus 10. mail. Järgmine proov leiab aset 13. mail. «Meie esimene proov oli üle ootuste hea. Iga riigi korraldus ja süsteem on veidike erinevad - mõne artisti esimene proov on tõesti olnud selline, et hoia kahe käega peast kinni. Kuid meie proovi etteastet hinnata kümne palli skaalal, siis annaksin juba tubli seitsme. Teisisõnu, läks väga hästi,» rõõmustas Orumägi.

«Saabusime Hollandisse ligikaudu 24 tundi enne esimest proovi. Seega, pühapäeval saime mõnusalt Rotterdami oludesse sisse elada. Käisime hotelli ümber jalutamas ning tutvusime veidi kohaliku ümbrusega. Tunne on tänaseks täitsa kodune. Oli hea, et meie saabumine polnud seotud suure kiirustamisega ehk näiteks tuled lennuki pealt maha ja jooksed kohe lavaproovi. Meil oli ohtralt aega, et oma pesa sisse seada,» sõnas taustalaulja.

Turvameetmed pandeemia osas on kõrged, Ahoy arenal, kus üritus aset leiab tehakse koroonatestimisi uutmoodi ehk puhumismeetodiga, täpselt nagu politsei puhumisreidil. Show‘sid pääseb vaatama kuni 3500 testitud inimest. «Kõikidesse koroonaga seotud piirangutesse ja ohutusse suhtutakse siin väga tõsiselt. Enne saabumist pidime tegema kaks testi, et üldse Hollandisse siseneda. Kui jõudsime Amsterdami, siis viidi meid Ahoy arenale, kus toimus uuesti testimine. Süsteem käib nii, et sinu kaelakaardile märgitakse ära, kas oled koroona negatiivne ning see märge kehtib 48 tundi, peale seda tuleb taas test teha,» sõnas Orumägi.

«Suurema osa vabast ajast veedame hotellis, omapead kuhugi shoppama ei saa lasta. Teiste delegatsioonidega kohtuda ei tohi, mõistetavatel põhjustel soovitatakse hoida distantsi. Ühisel koosolekul visati õhku ilus mõte - öeldi, et kogu maailm vaatab meie poole, kõik Eurovisioonil viibijad peavad näitama, et me saame hakkama ning käitume vastavalt ettenähtud reeglitele. Ehk teisisõnu, peame nõuetest lugu, hoiame distantsi ja kanname maski. Kui kõik nii toimivad, saab maailm end varsti taas avada,» lisas Eesti delegatsiooni liige.

See, et Eurovisioonile minev delegatsioon oleks tagasihoidlik, polnud korraldajate nõue, pigem oli tegemist eestlaste enda otsusega. «Leedukate delegatsioonis on näiteks 19 inimest, nad ööbivad meiega samas hotellis. Meie oleme hetkel neljakesi, paari päeva pärast lisandub veel kaks inimest. Ma ei oskagi öelda hetkel, miks meie delegatsioon nii väike on. Samas, tean öelda seda, et päris hea on olla väikeses seltskonnas - oleme justkui omad inimesed, mahume ühte lauda istuma ning delegatsiooni bussis saame vabalt laiutada,» muigas Kaarel Orumägi raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».