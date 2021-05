Uute jalgrataste defitsiit on viinud sõiduhuvilised vanade rataste juurde

On olnud palju kõneainet, mille kohaselt uusi rattaid on tarneraskuste tõttu sel kevadel keeruline hankida. «Lootust ikka on, midagi on veel kaubandusvõrgus saada. Tõsi on aga see, et teatud toodete ja tootegruppidega on väga suured tarneraskused - need probleemid algasid koroonapiirangute tõttu juba eelmisel kevadel. Paljud inimesed avastasid enda jaoks rattasõidu ning kõik kauplused ja laod osteti ratastest tühjaks,» märkis Rattaringi esindaja Rimmo Kirsimäe.

«Samas, ka tehastel on teatud seisakuid ning mõtlemisaega olnud. See on tekitanud tarnetes igal pool pudelikaelad ning omakorda on loonud defitsiidi. Müüdavamaid mudeleid ja sobivaid suuruseid on hetkel päris raske leida,» sõnas Kirsimäe.

Rattaringi esindaja lisas, et olukord on tinginud selle, et rataste hinnad on tänavu kõrgemad. «Seoses materjalide, energia ja tööjõu kulu kallinemisega on rataste hinnad tõusnud, see on olnud vahemikus 10-15%. Midagi pole teha, elu maakeral läheb järjest kallimaks,» lisas ta.

«Linnapildis näeme, et rattureid on selgelt lisandunud. Värske õhk, vabadus ning iseseisev liikumine on samas alati ju teretulnud. Üles on otsitud ka neid rattaid, mis on aastaid pööningul või keldris seisnud. Need on kõik korda seatud - peamine, et oleks millegagi liikuda. Mis uunikumidesse puutub, siis ka need rattad tasub hooldustöökojas kindlasti üle kontrollida. Keegi ei soovi ebameeldivad üllatusi näiteks siis, kui kusagilt mäest parasjagu suure hooga alla sõidad,» märkis Rattaringi esindaja.