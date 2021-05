Eestis algasid uue suurfilmi võtted, teiste hulgas on kaasatud ka staar «Harry Potterist»

Eestis toimuvad hetkel filmi «Burial» võtted ning üheks kaasprodutsendiks on Allfilmi esindaja Ivo Felt. Võtetel on muljetavaldav näitlejate koosseis. Välismaistest staaridest teevad kaasa Niamh Algar, Tom Glynn-Carney, Ian Hart ning «Harry Potterist» tuntud Tom Felton.

Filmi on kaasatud ka eesti näitlejaid, nende hulgas on näiteks Kristjan Üksküla, Sten Karpov, Ester Kuntu, Jaan Rekkor, Kristo Viiding ning Tambet Tuisk.

Ivo Felt rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mil määral Eestimaa muutlik ilm filmivõtteid dikteerib. «Filmi tegemine on tänaseks päevaks jõudnud sinnamaani, et ilm ei tohi meid takistada. Seda väga lihtsatel majanduslikel põhjustel - ühe võttepäeva hind on nii suur. Kui kogu võttemeeskond peaks ilma taga ootama, siis me oleksime püsti hädas. Mis ei tähenda muidugi seda, et me seda mitte kunagi ei teeks...eks teinekord tuleb ikka ette,» muigas ta.

«Filmi «Burial» võtete ajal pole me ilma tõttu õnneks kannatanud, meil on siiamaani väga hästi läinud ning hästi hakkama saanud. Võib küll öelda, et Eestimaa ilm on nende võtete jaoks päris hea,» lisas kaasprodutsent.

Felt lisas, et «Buriali» näol on tegemist inglise filmiga ning eesti keeles tähendab pealkiri matust või matmist. «See on žanri film, thriller-põnevik. Tegevus toimub vahetult peale teise maailmasõja lõppu, põhiliselt Poola metsades. Meie olemegi siis Poola metsad hetkel - see on üks põhjus, miks see film siin on. Eestis on ju suurepärased metsad. Filmivõtted on Harjumaa metsades, oleme avalikkuse silme alt täiesti ära. Tallinnas praktiliselt võtteid pole, küll aga meie baas on Tallinnas,» sõnas ta.

Tom Felton mängib filmi juures rolli, kuid Felti sõnul on staari võtted Eestis hetkeseisuga lõppenud. «Ta on Tallinnast juba lahkumas. Tõsi ta on, Tom oli siin ning ta tegi filmis ühe rolli. Ma ei tea, kui palju kohalikud teda märkasid. Küll aga tean seda, et ta postitas siin olles ühe foto ning see sai päris palju elevust,» muigas Felt.

Produtsent lisas, et tegemist on koostööfilmi, mitte teenindusprojektiga. «Eestil on selle filmi loominguline osa juures päris suur roll. Peanäitlejad ning režissöör tulevad Inglismaalt. Samas operaator, kunstnik, kostüümikunstnik, grimmikunstnik on eestlased. Tegevprodutsent on näiteks Johanna Trass. Eesti näitlejad on küll kõrvalosades, kuid need on ikkagi päris kaalukad rollid,» avaldas ta.

«Võtted algasid mai alguses ning kestavad 9. juunini. Seejärel läheb materjal montaaži ning järeltootmisesse. Ekraanidele jõuab see aastal 2022, täpset kuupäeva ei oska hetkel öelda,» rääkis ta.

Felt kommenteeris, kuivõrd eestlaste produktsiooniettevõtted on kaasatud rahvusvahelistesse filmiprojektidesse. «Hetkel on maailmas nii imelik aeg. Me pole eriti halvas seisus, maine pole ju paha. Kuid maailm on pandeemia tagajärjel nii teistsugune. Ka meie peame vaatama, kuidas ja mil määral saame koostööfilmide osas kaasa teha. Ei oska siin hetkel olla ei positiivne ega negatiivne. Meil on kindlasti palju plusse. Filmiriigina on meid märgatud, teeme palju omi filme ning suudame teenindada ka teisi. Kõik aga eeldab teatavat infrastruktuuri ning finantsiliste võimaluste olemasolu - see on see pool, millega oleme hetkel natuke hädas,» rääkis mees raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».