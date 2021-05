Urmas Hõbepappel noorte hiinlaste maailmatunnetusest: traditsioonid ning moodsus käivad käsikäes

Urmas Hõbepappel on Hiinaga tihedamalt seotud olnud ligikaudu viis aastat. «Olen Hiinas selle perioodi jooksul elanud, küll aga pole viibinud seal järjest nii kaua. Vahepeal käisin Eestis, siis olin Rootsis ning seejärel läksin jälle tagasi Hiina,» täpsustas ta.

Hõbepappel on õppinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ning peale seda asus ta õppima Tartu Ülikooli usuteaduskonda. «Usuteaduskonna näol tegin julge ja kindla valiku - ma ei kandideerinud mitte kuhugi mujale. Panin paberid sisse ja sain pealegi veel tasuta kohale õppima. Kuna mul oli väga kindel siht, siis asusin juba aasta varem sisseastumiseks ettevalmistusi tegema - lugesin näiteks erinevaid piibli tõlgendamise teoseid. Olin toona nahktagiga karm vend, kuid minu pehmem pool huvitus müstikast. Tahtsin teada, kuidas erinevaid märke lugeda, nii sümboleid kui ka tekstilisi. Vahepeal käisin õppimas ka Rootsi Lundi ülikoolis, et teada saada enam Ida- ja Kagu-Aasia uuringutest,» lisas ta.

«Mind on koguaeg paelunud märgisüsteemide paljusus, seda just erinevate kultuuride juures. Budism sai mulle kohe alguses üsna lähedaseks, ilmselt on selle taga ka teatav eneseotsingute vajadus ja noore poisina oli see toona loomulik samm. Sealt edasi kasvas välja huvi Hiina kultuuri vastu. Kõik toimus samm-sammult. Teoloogiat õppides oli mul huvi budismi kui religiooni vastu. Vaikselt koorus sealt huvi elavate ühiskondade vastu. Aastaid oli minu fookus Tiibet, kui üks elav budistlik ühiskond. Sain aru, et Tiibeti poliitilise poole pealt pole võimalik tegelda ilma, et teaks Hiina kultuuri,» täpsustas mees, mil viisil ta jõudis Hiina kultuuri ning ühiskonna juurde.

Hõbepappel leiab, et hiinlased usuvad kõige rohkem iseenda kultuuri. «Nad usuvad iseendasse ja oma riiki - seda väga laias tähenduses. Ja kui ma ütlen, et hiinlane usub oma riiki, see ei tähenda, et ta usuks oma parteisse. Pean silmas pigem kultuuri tähenduses. Veel lisaks, nad kindlasti armastavad ja usuvad oma perekonda - see on üks vaieldamatu Hiina traditsiooni nurgakivi ja see eristab neid paljudest teistest ühiskondadest. Ka eestlane armastab oma perekonda, kuid hiinlase jaoks on perekond igapäevase traditsiooni või olemise osa,» märkis ta.

«Olen täheldanud seda, et eestlaste ja hiinlaste isiklik läbisaamine on kindlasti palju parem kui see, mis toimub ühiskondade vahel. Isiklik kontakt hiinlastega ei tule muidugi kergelt. Samas, ka eestlased pole kõige kergemad inimesed, kellega suhelda. Hiinlastel on sotsialiseerumisel tseremoniaalne nägu. Nad kutsuvad sind välja õhtusöökidele ja oskavad olla viksid ning viisakad. Nad oskavad suurepäraselt kostitada, see on nende tavast väga oluline osa. Kuid nad pigem ei kutsu sind endale külla. Nende fassaadist nii hästi läbi ei näe,» sõnas ta.