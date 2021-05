Ansambel Wiiralt filmis uue video Nõmme tähetornis: see on fantastiline paik, lausa muinasjutuline

Sel nädalal ilmus Wiiralti uuele singlile «Tähed» kaasahaarav videomaterjal, mis filmitud üles tähetornis. Ansambli solist Marta Arula avaldas, et singel on valminud koostöös USA saate «The Voice» finalisti Ryan Whyte Maloneyga.

«Loo videost võib näha, et sõnum on tähtedest, mis asuvad meie kohal. Võtted toimusid Tallinnas, Nõmme tähetornis. Oleme ääretult rõõmsad, et meil õnnestus kokkuleppe alusel seal filmimine organiseerida. See lugu sobib Nõmme metsade vahele lausa ideaalselt,» märkis Marta Arula.

Bändi liige Mihkel Uba lisas, kuivõrd neile endile isiklikus plaanis tähtede ja taevalaotuse teema huvi pakub. «Ütlen päris ausalt, nüüd pakub see teema palju rohkem huvi kui varem. Tähetorni peab astronoom härra Mars, kes jagas meile väga põnevat infot nii torni enda kui taevalaotuse kohta. Ta kallas meid selle infoga üle ja eks ikka natuke jääb külge ka. See kõik oli väga kihvt, nad soovitasid meil sinna kindlasti uuesti minna. Tegemist on väga põneva ning muinasjutulise kohaga. Oled keset suurt Tallinna linna, ümberringi on nii palju industriaalset...ja siis leiad metsa seest vanast maakivist lossikese koos kupliga - see on fantastiline paik,» avaldas muusik põneva võttepaiga kohta.

Uba lisas, et võttepaigale oli tellitud suur produktsioonifirma koos vastava professionaalse tehnikaga. «Nad tulid oma suurte autode ning tõstukitega kohale. Kohal olles saime aru, et trepid on tornis liiga kitsad ning me ei mahu koos tehnikaga liikuma. Saatsime produktsioonifirma koju tagasi ning tegime video pisikeste kaameratega. Saime omakeskis asjad kenasti aetud,» sõnas ta.

Wiiralti suvine esinemisgraafik on bändiliikmete sõnul rõõmustavalt lootusrikas. «Alates juulikuust on kõik nädalavahetused broneeritud. Juunis on veel mänguruumi, eks inimesed ootavad ja vaatavad, mis nendest piirangutest saab. Endal juba käed sügelevad, tahaks juba nii väga taas publiku ette astuda,» lisas Arula.

«Ees ootab väga lahedaid üritusi. Juurimaa Kantri toimub juuli alguses. Augustis on Urissaare Kantri. Porkuni Bluus on väga kihvt sündmus. Lisaks, läheme külla ka Jalmari Treski küüni,» sõnas Uba.

Arula lisas, et bändil on stuudios käsil kibekiire aeg. «Valmistame ette plaati, mis peaks välja tulema tänavu aasta lõpus. Selle kallal on kõvasti tööd. Muusikat tuleb aina juurde. Tore on see, et järjest avaldame uut materjali, endal peab olema ka põnev ja värske. See on bändi tegemise juures väga oluline. Oleme mitmekülgsed oma muusikas, samas ei kaota Wiiralti algupärast joont,» mainis ta.