Elmari muusikauudised

Ansambel Curly Strings avaldas täispika stuudioalbumi

Reedel ilmus kodumaisel menuansamblil uus plaat «Pidu meis eneses». Tegemist on üle aastate esimese täispika stuudioalbumiga, kus on peal 12 värsket lugu. Plaadil kõlav muusika on ehe Curly Strings kõige paremas mõttes: sellel on kuulda nii bändi algusaegadele omast kergust ning elurõõmu, kui ka peatselt kümneaastaseks saavale koosseisule kohast virtuoossust ning nüansirohkust. Uut kogumikku tutvustav kontserttuur toimub 9ndast 20nda juunini üle Eesti. Plaat on saadaval internetipoes 311.ee, kauplustes üle Eesti ning voogedastuskeskkondades üle maailma.





Brad Jurjensi uus lugu sündis koostöös Iisraeli vokalistiga

Kitarrist Brad Jurjens avaldas uue loo oma peatselt ilmuvalt sooloalbumilt “The New Normal”. Laul kannab nime “Haymaker”, mis poksijate maailmas tähendab lõuahaaki. Tegemist on korralikult käreda ja meheliku lauluga, mis läheb kindlasti hästi peale raske muusika austajatele. Laulja ja sõnade autor on Lev Kerzhner, muusika autor Brad Jurjens ja salvestatud on nii Bradi “Estonia 15” stuudios Tallinnas kui Levi stuudios Haifas, Iisraelis. Miksi ja masterduse võttis enda peale Toomas Juhkov.



Ansambel Wiiralt viib tähtedele lähemale

Ansambel Wiiralti värske singel “Tähed” sai video, mis viis bändi otsekui muinasjutu sisse. Värske muusikavideo filmitikKeset Nõmme mände kõrguvas tähetornis, mida hoiab korras tähevalvur Mars. Hoone ehitati juba aastal 1910 Nikolai Von Glehni poolt vaatetorniks. Eelmise sajandi kuuekümnendail ehitati vaatetorn Charles Villmanni poolt ümber aga observatooriumiks. Wiiralti mitmed uutest lugudest on kirjutatud üldse Ameerikas, kus bänd on oma esimese ingliskeelse plaadi kallal eeltööd tegemas. Las Vegase eredad tuled panid igatsema Eesti tähistaevast ja nii sündiski “Tähed”, mille autoriteks Martin Saaremägi ja USA “The Voice” finalist Ryan Whyte Maloney.



Jalmar Vabarna avaldas teise sooloalbumi

Jalmar Vabarna andis 7. mail välja enda teise sooloalbumi “ID”. Plaadilt leiab 12 akustilisel kitarril mängitud pala, nende hulgas legendaarse Singer Vingeri loo “Ära jahtu” kaveri. Suurem osa albumist koosneb autori omaloomingust ning häid meloodiaid ja harmooniaid jõuab sellele küllaga. Muuhulgas leiab lugude seast detsembris ilmunud singli “Õhtu ilu” koos Marianne Leiburiga, instrumentaalversiooni Jalmari kirjutatud Curly Stringsi teosest “Laul sõbrale” ning arranžeeringu eesti klassikast – Singer Vingeri “Ära jahtu”.



Mirjam Kitsel ilmus uus singel

Noor andekas laulja Mirjam Kits jagab meiega taas imeilusat lugu, pealkirjaga “Julgen loota veel”. Ka see laul nii nagu eelmine singel „Endale“, valmis esmalt inglise keeles, kuid Aapo Ilves tegi sellele kaunid eestikeelsed sõnad. Muusikalise põhja looja on Robi Salumets, kellega Mirjamil on juba päris mitmed ühised lood valminud.



Augustibluus avaldas esinejad

Haapsalus toimub 30. juulist kuni 1. augustini festival Augustibluus, mis avaldas seekordsed esinejad. Korraldajad jälgivad väliüritustele kohaldatavaid piiranguid ning täpne ajakava töötatakse välja suve keskpaigaks. Augustibluusi kontserdid toimuvad traditsiooniliselt Haapsalu piiskopilinnuses, kuid vastavalt kujunevale olukorrale luuakse linna eri paikadesse ka väiksemaid välilavasid. Hetkeseisuga on kõik siseruumidesse planeeritud kontserdid asendatud vabaõhukontsertidega ning traditsioonilist festivali ööklubi Haapsalu kultuurikeskuses tõenäoliselt ei toimu. Lisaks paljudele kuulsatele välisartistidele sisaldab Augustibluusi programm ka mitmeid kodumaiseid kooslusi ja eriprojekte. Laval on bluusimängija Andres Roots, ansambli Crosswood solistina lööb kaasa Justamendi ninamees Toomas Lunge, Augustibluusi debüüdi teeb Vaiko Eplik, festivali programmijuht ja Compromise Blue kitarrist Raul Ukareda tähistab oma 50. sünnipäeva, ning üles astuvad ka Airi Allvee & Underwater Blues Band, Aapo Ilves ja paljud teised.



Tallinnas toimub septembris rahvusvaheline jazzikonverents

16.-19. septembrini toimub Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Euroopa Jazzi Konverents 2021 pealkirjaga “Shapes of Jazz to Come”, mida viib läbi Euroopa jazzikorraldajate organisatsioon Europe Jazz Network koos Eesti Jazzliidu ja festivaliga Jazzkaar. Konverents toob Eestisse üle 300 olulise jazzivaldkonna eestvedaja Euroopast ja kaugemaltki. Konverentsi raames toimub Vabal Laval ja Fotografiska Tallinnas Eesti artiste tutvustav muusikaprogramm, kus on üle 10 showcase-kontserdi ning lisaks ka hilisõhtused kontserdid teistes Telliskivi Loomelinnaku esinemispaikades.



