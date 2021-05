Kinod peagi avatud! Esimese kohaliku filmina jõuab ekraanidele komöödia «Eesti matus»

Pärast pikka pausi kinomaastikul tuleb 4. juunil esimese kodumaise filmina kinodesse Andrus Kivirähki samanimelise näidendi ainetel valminud komöödia «Eesti matus».

Filmi režissöör Rene Vilbre märkis, et komöödiafilm kulgeb naerutavate ja samas ka mõtlemapanevate sündmuste keerises, kus lähevad lootusetult segi pulmad ja peied.

«Filmivõtted toimusid eelmisel suvel. Enne filmi avaldamist on olnud pikka aega korralikku hämmeldust. Esimest korda elus ei pidanud esilinastuseks märgitud kuupäevad paika. Oli huvitav kogemus - asi oli tehtud, ise olin juba emotsionaalselt valmis rahvale filmi näitama ning kriitkat vastu võtma, kuid kogu ettevõtmist tuli 4-5 korda edasi lükata. Mul on märkmikus vist viiel korral suurelt ja rasvaselt kirjutatud «Esikas tuleb!». Kui asi hakkas viibima, siis oli mul juba näitlejatele piinlik öelda, et vist ikka ei saa kokku. Naljakas on aasta hiljem hakata tegema nägu, et kõik on värske, huvitav, ilus ja uus,» muigas režissöör.

Vilbre sõnul võiksid filmi vaatama tulla ka need, kes samanimelist lavastust Eesti teatrilavadel näinud. «Need inimesed võiksid selle filmi kindlasti ära vaadata. Need on kaks täiesti erinevat teost, on tõstetud isegi erinevasse ajaruumi! Lisaks sellele, erinevus tuleb sisse ka nii žanrilises mõttes kui ka näitlejate valikul. Ei maksa minna kinno otsima etenduse koopiat, sest olen stsenaariumi päris suuresti ümber kirjutanud ning avastamist on üsna palju,» lisas ta.

Filmi osatäitjad on Jan Uuspõld, Ago Anderson, Merle Palmiste, Tambet Tuisk, Hilje Murel, Peeter Oja, Sandra Ashilevi, Markus Habakukk ja Anna Sergejeva.

«Tegemist oli suurepärase võtteperioodiga! Laias laastus, hakkasin tegema seda filmi eelkõige näitlejate pärast. Sain kokku hulga oma lemmiknäitlejaid, kes julgesid astuda täiesti kastist välja ning teha enda jaoks uutlaadi karaktereid. Ütleme siis nii, et nutvat Peeter Oja pole näinud ilmselt väga paljud inimesed. Tambet Tuisk teeb üle tüki aja koomilist rolli. Merle Palmiste mängib koledat joodikust vanamutti. Ago Anderson, kes on siiani mänginud nummisid mõmmikarusid, on selles filmis kole ning õel külajoodik. Seal on nii palju avastamisrõõmu, proovide periood oli puhas lust,» avaldas Vilbre.

Filmilugu rullub lahti, kui noor, kaubanduskeskustes pensionikindlustusi müüv Andres tutvub tööpostil mustanahalise tüdrukuga ja armub. Andrese uus armastatu – Lee, osutub aga vabameelseks maailmaränduriks, kellele eestlaste mammonaorjus ja töökultus arusaamatuks jäävad. Unistuste tuules otsustavad noored minna laia ilma õnne otsima, ootamatult peab aga Andres minema oma vanaisa matustele ning võtab sinna ka Lee kaasa. Matustele on kokku sõitnud kirev seltskond sugulasi ja tuttavaid ning nagu eestlastele omane, kisub kurb sündmus õhtu arenedes vägisi koomiliseks.