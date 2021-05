Ott Lepland avaldas uue singli ning osaleb juba augustis Rakvere teatri muusikalises armastusloos

Ott Leplandil ilmus sel nädalal suviselt soe singel, mis kannab pealkirja «Maailm me käes». Muusiku sõnul on tegemist on helge ja meloodilise palaga, mis jutustab positiivsete emotsioonidest ning see haakub oma olemuselt hästi ka peagi saabuva suvega.

«Olen olnud loomingulisel lainel. Koroonaperioodil kadusid esinemised küll päevapealt ära, kuid seeläbi olen leidnud rohkem aega hoopis iseendale. Muusikaga on võimalik elatist teenida, kuid lisaks kõigele on tegemist selle näol ka minu kõige suurema hobiga. Seega, viimasel ajal olen tegelenud palju muusika kirjutamisega - harjutan klaverit ja lisan sahtli põhja aina uusi lugusid,» lisas Lepland.

Leplandi uue singli video juhatab sisse rõõmsameelne Kristjan Jõekalda. «Meie videorežissöör pakkus välja idee, lisaks sümpaatsetele reisivideotele võiks klipis olla ta teistmoodi vürtsi. Nii tuligi mõte, et võiksime Kristjaniga videos veidike nalja teha. Mulle tundub, et see sümbioos toimis meil päris kenasti,» sõnas muusik.

Lugu sündis koostöös noore produtsendi ning helilooja Frants Tikerpuuga. «Mulle kirjutas noor laulukirjutaja Frants, kes tavaliselt on välismaale oma asju produtseerinud. Ta edastas mulle kuulamiseks algse loo ning küsis mu arvamust võimaliku koostöö teemal. Mulle meeldis see materjal kohe algusest peale. Koostöö oli väga ladus ja mõnus. Saime loo tehtud heas heas tempos ja üksteisemõistmises. Tasub kuulata noorte produtsentide materjale. Siinkohal julgustan ka teisi noori - kui teil on hea lugu sahtli põhjas, ärge hoidke seda vaid enda teada, edastage seda erinevatele inimesele,» avaldas Lepland.

«Vahelduseks on hea laulda ka kellegi teise muusikat. Kui sa vaid ise kirjutad, siis paratamatult jookseb loomingus teatav sarnane liin läbi. Kui saab aga kellegi teise muusikat esitada, siis see on hea vaheldus nii kuulajale kui ka endale,» tunnistas laulja.

«Maailm me käes» produktsiooni raames korraldasid eestvedajad avaliku kampaania, mille käigus küsiti inimestelt isiklikke reisivideosid. «Meieni jõudis ligikaudu 240 videot ja saatjate vahel loosisime välja kaks toredat auhinda. Muusikavideos läks esitamisele paarkümmend erinevat klippi,» märkis Lepland.