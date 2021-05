Uku Suviste Eurovisiooni poolfinaali eel oma esinemisnärvist: olen ajapikku muutunud rahulikumaks

Uku Suviste astub juba täna õhtul looga «The Lucky One» üles Eurovisiooni poolfinaali laval. Mees esineb järjekorras teisena ning õhtu pakub kindlasti toredat pinget ning meelelahutust kõikidele Eurovisiooni fännidele.

Suviste on viibinud ligikaudu nädal Hollandis. Mees kirjeldas, kuidas tal on kulgenud sisseelamine ning Eurovisiooniga seonduvad esinduslikud tegevused. «Vaatan nädalale tagasi täitsa meeldiva pilguga. On olnud tore aeg! Kõik need proovid, kogu see koosviibimine delegatsiooni inimestega - on olnud edukas,» lausus ta.

Laulja kirjeldas, et poolfinaali hommikul hoiab ta end tasakaalus ja lavanärvist vaba rutiinsete tegevuste abil. «Ma püüan end häälestada nii, et mu hommik oleks võimalikult rahulik. Teen asju, mida teen tavaliselt igal hommikul. Kõigele lisaks, oleme oma võistluslaulu saanud harjutada juba päris korralikult. Kindluse mõttes on Eurovisiooni korraldustiimile saadetud ka minu loo Eesti Laulu finaalsalvestus, sest kunagi ju ei tea, kõike võib siin maailmas juhtuda. Kui peakski midagi juhtuma, siis läheb ekraanidele just see sama Eestis tehtud salvestus,» lisas ta.

«Lavanärviga seonduvad emotsioonid on ajapikku muutunud rahulikumaks. Samas, pean tunnistama, et ka Eesti Laulu poolfinaali või finaali eel tundsin natuke suuremat elevust. Ega selleks mingit paremat ravi või rituaali polegi kui olla oma mõttega võimalikult fokusseeritud - kas siis oma esitusele või siis hoopis täiesti mingile muule teemale. Kui liiga palju mõelda sellele, mis seda elevust juurde tekitab, siis see ainult süveneb. Võib juhtuda see, et lähen lavale ja tuleb eriti suur närv sisse. Ma pole ju tegelikult põhiõhtul veel jalga lavale astunud, eks kõik saab olema suur üllatus,» muigas mees.

Suviste on poolfinaali lavalaudadel uhkes üksinduses, taustalaulja Kaarel Orumägi toetab teda lava taga. «Kuigi laval olen üksi, siis Kaarliga räägime paar sõna vahetult enne, kui lugu eetrisse läheb,» lisas ta.