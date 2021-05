Kolme tütre isa laste jonnimisest ehk häid nippe, mis paha tuju puhul lausa võluväel toimivad

Rääkisime raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» jonnimise teemadel. Miks üldse tuleb jonn peale? Kuidas lapse või enda paha tujuga hakkama saada? Kas emotsiooniga tasuks tegeleda või lasta sel lihtsalt minna? Kasulikke nippe jagas kolme tütre isa Illimar Pilt.

«Lapse jonni taga on alati midagi peidus. Kümnel jonnipuhangul üheksast on see just nii. Mõtle näiteks enda peale - millal sul endal jonnimise tuju oli? Täiskasvanud inimene hakkab jonnima siis kui energia saab otsa, su suhtes on mingisugune jama või on sul näiteks kõht lihtsalt tühjaks läinud. Oled isegi ilmselt kogenud, et sellistel hetkedel pole see meeleolu just kiita,» sõnas Pilt.

Mees selgitas, et kõrvaltvaatajale võib tunduda, et lapsed jonnivad rohkem kui täiskasvanud, kuid tegelikult oskavad lapsed hoopis siiramalt oma emotsioone väljendada. «Lastel on ju sarnased tunded nagu meil, lihtsalt nad ei kontrolli oma emotsioone nii kiivalt. Nad on väiksemad ja pole emotsioonide kontrollimist veel õppinud. Mida väiksema lapsega on tegu, seda keerulisem on tal end väljendada. Imikud õpivad ju kohe esimestel nädalatel ära - kui ma vääksun või nutan, siis sellele järgneb mingi reaktsioon, kas keegi tuleb tegelema või süüa andma,» märkis ta.

«Ilmselt on paljud meist igapäevaelus tähele pannud, et kui lapsed muutuvad virilaks, siis seal taga on teatud põhjus. Uurimise käigus võib ilmneda erinevaid vastuseid...kas on laps äkki liiga kaua lasteaias olnud ja vajab puhkepäeva, äkki on ta lihtsalt väsinud või on tal kõht hoopis tühi. Mida vanemaks laps saab, seda paremini on võimalik tema jonnihoogusid kaardistada,» sõnas mees.

Pereisa ei soovita siiski kõikidele saabuvatele jonnihoogudele lahendusega peale lennata. «Võta need hood ükshaaval ette, kindlasti tekib käitumistes teatud muster. Näiteks, su laps ei taha lasteaiapäeva hommikul riidesse panna - võib-olla on asi selles, et tema jaoks on saabunud riidesse paneku moment liiga äkki ja ta tahaks hoopis teatud ettevalmistusaega,» lisas ta.

«Eks see jonnimiste kaardistamine läheb raskemaks kui lapsevanem on väsinud. Tihti on tunne, et tahaks kohe vastu plõksida või pahandada. Kuid kui sa tead juba ette, et teatud situatsioonides võib su laps jonnida - oska end lihtsalt sellele lainele juba häälestada. Mida rohkem on lapsevanemal energiat, seda enam ta hakkab lapsega tegelema ning oskab mõista oma pisikest,» selgitas mees.

Pilt lisas, et ka lapsevanemate tülid tekivad tihti väsimuse lainel. «Kui mõlemad vanemad on väsinud, siis tuleb tüli kiiremini. Kui üks vanematest pole nii väsinud, siis suudab ta situatsiooni tasakaalustada - kutsub näiteks oma kaaslase õue jalutama, et olukorrale koos värskema pilguga peale vaadata. Lastega suhtlemisel on samamoodi - täiskasvanu saab seda protsessi juhtida,» soovitas ta.

Pereisa jagas nippe, mil moel annab lapse jonniga hakkama saada nendel hetkedel, kui olukorrale on vaja leida kiiret lahendust. «Üks võimalus on see, et jonniva lapse tähelepanu annab kõrvale juhtida. Liiga tihti seda ei tasuks muidugi teha - lapsel on vaja siiski oma emotsioon välja elada. Kuid tavaliselt toimib kiirmeetodina see, et kui öelda, et talle stiilis, et «Oi, siin on sul papul kollane pael!» või «Oi, vaata linnuke lendab seal!». Märkamatult kaotab laps jonnihetke...kuid toonitan veel, et seda ei tohiks koguaeg kasutada,» lausus ta.