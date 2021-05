Soomlaste «The Voice» saates osalenud Siret Tuula avaldab uut loomingut ning suunab selle ka põhjanaabrite turule

«Soomlaste «The Voice» andis mulle isiklikus plaanis nii palju! Eelkõige sain väga ägeda kogemuse, mida Eestis tänase seisuga saada pole võimalik. Tegemist oli maailmatasemel produktsiooniga ning sain teoorias esineda kuuele miljonile inimesele,» märkis Siret Tuula raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kuigi talendisaade on selleks hooajaks läbi ja lauljatar finaali ei jõudnud, ei ole ta muusika tegemist varna visanud. «Avaldasin hiljuti loo «Eesti suvi» ning mul on selle looga plaan ka Soome turule jõuda. See lugu ilmub peagi ka soomekeelsena - hetkel on see tegemisel, kuid loodan uuel nädalal valmis saada,» sõnas muusik.

«Hetkel on mul tunne, et soomlased teavad mind lauljana paremini kui eestlased. Eesti meedias olen ajakirja kaane vahel olnud vaid mõnes kohas. Kuid Soomes olin ekraanilt nähtav ju lausa iganädalaselt - see on hoopis teise kaaluga asi. Soomes tunti mind Hesburgeris isegi maski kandes ära, see oli huvitav hetk. Teame ju omast käest ka meie turul, peale Superstaari saadet on ka meie kohalikud osalejad üsna suurt tähelepanu pälvinud,» sõnas Tuula.

Lauljatar rääkis paar sõna ka oma uue singli «Eesti suvi» sünniloost. «See on kaudselt inspireeritud minu suhte pealt. Lugu räägib sellest, kuidas üks suhe võib alguse saada ühest sõnumist. Minu praegune partner Oskar saatis mulle meie tutvuse alguses sõnumi, et «Kui midagi lahedat ette võtad, siis kutsu mind kaasa». Elasime tol hetkel samas majas - olime juhuslikult mitu aastat naabrid olnud, kuid meie elud olid erinevates suundades. Kuid mingil hetkel see sõnum tuli ja nii see kõik alguse sai,» muigas Tuula.

Muusikule meeldib Eesti suve juures kõige enam looduses viibimine. «Olen looduse laps! Nagu singli videost võib näha, mulle meeldib käia kaunites paikades ja seda üle Eesti! Ka meie esimesel koosveedetud suvel seiklesime erinevates kohtades. Soovitan kaasa võtta mõned matkatarbed ning lihtsalt minna. Meie paneme oma asjad tavaliselt kuhugi randa ülesse ning vaatame imelisi päikesetõuse - neid maha pole mõtet magada. Väga ilusaid kohti leiab juba Tallinna külje alt, ei peagi kuigi kaugele sõitma. Rääkimata siis veel Lõuna-Eesti loodusest, mis on lausa võrratu,» lisas ta.

Lugu «Eesti suvi» osaleb ka konkursil Virumaa Suvesaund. «Antud suveloo konkurss algas pealse juba siis, kui ma veel ise «The Voice's» osalesin. Esimese hooga ei mõelnud küll, et ma spetsiaalselt selle jaoks suvist lugu peaksin hakkama kirjutama. Jõudsin Soomest tagasi, sain mõned nädalad puhkuselainel olla ning elukaaslane Oskar soovitas konkursi tarbeks loo kirjutada. Sõnad sündisid rongis, kui sõitsin parasjagu Värska poole. Loo autoriks on Peter Põder,» täpsustas Lääne-Virumaalt pärit Tuula.