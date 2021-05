Eestikeelset r&b’d ja soul’i viljelev Von Dorpat avaldas loo isaks saamise rõõmudest

Bänd on tegutsenud tänaseks ligikaudu kümme aastat. «Kui alustasime, siis esimesel aastal meil polnud isegi trummarit. Mina lootsin toona, et meie bänd saab poole aastaga kuulsaks. Olin siis kahekümne aastane ja positiivses mõttes naiivne. Vaevlesime pikalt küsimuse käes, et mis muusikat me teha soovime. Tänaseks on see osa defineeritud. Oleme aru saanud, et loomingut avaldades peame tunnetama ühiskondlikku meeleolu ning mulle tundub, et oskame seda järjest paremini,» lisas Vedru. Spirituaalne ja samas romantiline, ühtaegu kosmopoliitne ja kodumaine - see on täna Von Dorpati muusika olemus.