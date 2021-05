Silver Sepp ümiseb koos päikesetõusuga: adrenaliin ning põnevus lähevad iseenesest käima

Päikesetõusude LIVE'de eestvedaja ning hommikuümiseja Silver Sepp avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, miks ta on võtnud nõuks just koos päikesega ärgata. «Alustasin selle rutiiniga eelmisel kevadel, hetkel, kui riigi poolt enam õue ei lastud. Leidsin endale nurga, kus on hea ning muretu olla,» kirjeldas ta.