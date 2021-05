Teadmiseks klaaspakendi kogujale - konteinerisse ära parfüümipudelit ega portselani viska!

Klaaspakendi eraldi kogumise kampaania kutsub teadvustama pea lõputult taaskasutatavat materjali. Pakendiringluse esindaja märkis, et klaas on materjal, mida annab korduvalt ümber töödelda ning kasutada. «Vana klaasi kokku kogumisel on keskkonna sääst märkimisväärne. Pole mõtet ammutada loodusest uut ressurssi kui meil on ringluses materjali juba olemas. Oluline on üles otsida klaasi kogumise konteiner ja oma materjal sinna viia», märkis Alder Harkmann.

Mees selgitas, miks näiteks klaasist mahlapudel läheb pandi alla, kuid kasutatud supipurk tuleb viia hoopis teise ettenähtud kohta. «Karastusjookide pakendid on meil tõe poolest Eestis pandi all, selle teema eest on hoolitsenud tootjad. Samas, meil on üsna palju pandita pakendeid - teiste seas see sama purgisupi pakend. Pandipakendi automaati see ei sobi, see on piisavalt määrdunud ning täna see pandi alla ei lähe,» selgitas Harkmann.

Harkmann selgitas, mida klaasi kogumise konteinerisse asetada ei tohiks. «Oleme näinud, et nendesse konteineritesse on tahetud viia aknaklaasi, peegleid, kristalli, kuumutuskindlat klaasi ning portselani - need sinna kindlasti ei sobi. Meie ootame sinna vaid klaaspakendeid, vaid pudeleid ning purke,» sõnas ta.

«See klaas kogutakse kokku. Üks koht, kuhu see viiakse, asub Järvakandis. Materjal sorteeritakse värvide järgi. Kõrval asub klaasitehas, kus valmistatakse uusi pudeleid ning purke,» täpsustas mees.

Harkamm sõnas, et materjalide mõistes on klaasi kogumisega täna kõige parem seis. «See on nii olnud juba aastakümneid, ilmselt Nõukogude ajast - klaasist pudelite ning purkide kogumisharjumus on inimestel sees. Minu soovitus on see, et juba tarbimisel tasub üle mõelda, et kuhu see pakend pärast edasi liigub ja kas sellest saab toota uut materjali. Oluline on ka see, et sa neid pakendeid hiljem lihtsalt olmeprügisse ei viskaks,» lisas ta.

Pakendiringluse andmetel algab klaasi valmistamine liivast, mis tähendab, et klaasi tootmiseks ei kasutata toormaterjalina fossiilseid kütuseid. Kokku kogutud kasutatud klaaspakendid sulatatakse ning neid kasutatakse uute toodete tegemisel – oluline on aga siinjuures, et klaasi tootmine kasutatud klaasist kulutab vähem energiat, kui uue tootmine liivast.

Pane klaasikonteinerisse:

klaaspudeleid

klaaspurke

Ära pane klaasi klaasi kogumise konteinerisse: