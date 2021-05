Carine Jessica Kostla unistab, et saaks ühisloo avaldada mõne tuntud räppariga

Laulja ning saatejuht Carine Jessica Kostla avaldas sel nädalal uue singli «Natuke Sind», mis on kirjutatud koostöös Timo Vendti, Kristel Aaslaidi ja Liis-Marii Vendtiga.

Muusiku sõnul räägib lugu päevast, mil kõik läheb justkui valesti. «Valge pluus saab kohvimustaks, sukk on jooksva silmaga. Vahel piisab aga ainult natukesest, et päev ilusamaks muuta - uuest silmarõõmust või lihtsalt paarist heast sõnast,» märkis ta.

«Kui hommikul tunduvad kõik asjad valesti minevat, siis tunnistan endale muigega, et vahel ongi selline hommik - närveldamine ei aita ja olukorda tuleb rahulikult aktsepteerida,» soovitas ta.

Kostla rääkis, raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi tema põhiline elukoht asub täna Tallinnas, viibib ta töö ning õpingute tõttu väga tihti Tartus. «Olen teinud teater Vanemuises päris mitut projekti ja seda lausa viimase kaheksa aasta jooksul. Lisaks seovad mind Tartuga ka õpingud. Tudeerin hetkel Tartu Ülikooli ajakirjanduse ning kommunikatsiooni magistriõppes. Olen Tallinna tüdruk ja mulle väga meeldib selles linnas elada....kuid mingi osa minu südamest kuulub Tartule,» muigas ta.

Laulja kirjeldas, mida tähendab tema jaoks piirangute järgselt taas esineda. «Muusikuna olen tänutundega laval ja eriti suur tänutunne valdab hetkel, kui näen publik on saalis südamega kaasa elamas. Eile mängisime «Nunnad hoos» etendust ning peale esinemist rääkisime kolleegidega, et publiku aplausi tunne oli vahepeal juba täitsa meelest läinud. Saalist tulev energia on artistide jaoks ikka nii olulise tähtsusega. Alati on tore, kui rahvas elab etteastele kaasa,» lisas ta.

«Naudin laval olemist, nii üksi kui ka koos suurema seltskonnaga. Samas, need on erinevat laadi esinemised. Trupitunnetus on üks asi...üksi esinedes on õlgadel aga palju suurem vastutus,» sõnas Kostla.

Muusik lisas, et tema värske singel «Natuke Sind» on avaldatud koos toetava produktsioonitiimiga. «Kaasautor Timo Vendtiga olen ka varem muusikat teinud. Kristel Aaslaidi olen alati imetlenud kui suurpärase muusiku ja laulukirjutajana - mul oli nii hea meel, et ta liitus meiega. Laulust ilmus esimene versioon juba üle poole aasta tagasi, see jäi seisma ning Liis-Marii Vendt julgustas mind looga stuudios edasi liikuma. Initsiatiiv tuli just Liis-Mariilt, ta on tiimis alati nõu ja jõuga olemas olnud. Mul on unistuste meeskond ja see on väga lahe,» rääkis ta.

Laulja rääkis, millest ta professionaalses plaanis unistab. «Olen mõelnud, et tahaksin avaldada loo koos mõne räppariga! Olen seda usku, et koostööd on väga ägedad - erinevad inimesed annavad oma panuse ja mitu pead on ikka mitu pead. Eesti maastikul on nii palju ägedaid inimesi, kellega koos muusikat teha. Ma ei tooks ühtegi duetipartnerit eraldi välja - kui need lood avalduvad, siis on näha, keda ma eelistasin,» sõnas ta.

Kostla uue singli visuaalne materjal on jäädvustatud Tallinna tuiksoonel, Tartu maantee ja Liivalaia tee ristmikul. «Võte oli kell viis hommikul! Mul ei olnud õnneks väga pikk maa minna, sest elan ise seal samas kandis. Hüppasin voodist välja ja sain fotograafiga ristteel kokku. Sõber kommenteeris, et minust on selles kandis ka varem fotosid tehtud. Seega jah, pean tunnistama, et tegu on isikliku lemmikkohaga, kus fotosessioone korraldada,» naeris ta.