Jan Uuspõld naudib uusi lavarolle ning leiab aega, et ka ise teatripubliku seas õhtuid veeta

Jan Uuspõld märkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et stuudiotöö polnud tema jaoks raske, ta nägi seda ettevõtmist pigem läbi uue ning huvitava vaatenurga. «Võin öelda küll, et see salvestus oli pigem põnev ja tekitas minus meeldivat erutust. Ooperi muusikajuhi ja helilooja Olav Ehalaga olen ka varem kokku puutunud, see oli kunagi Lembit Saarsalu ja Olav Ehala bändi raames - laulsime koos Maire Aunaste autorisaates «Mehed räägivad armastusest»,» sõnas ta.

«Ehala laule olen ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias esitanud, seda kõike Riina Roose juhendamise all. Lood on tehniliselt keerukad, kuid see-eest hästi ilusa ja omapärase kõlapildiga - ilmselt teavad seda paljud eestlased,» märkis Uuspõld.

Uuspõld mängib lavastuses peategelase isa, Liina Vahtrik osaleb aga peategelase ema rollis. «Oleme Liinaga tulnud otse «Lahutus Eesti moodi» sarjast. See on muidugi nii naljaga öeldud,» muigas näitleja. Rockooper etendub Tartu laululaval vaid kuuel korral – 5., 6., 7. ja 11., 12. ning 14. augustil.

Uuspõld rääkis, et algaval suvel viibib ta enamasti just Lõuna- ja Kagu-Eestis. «Teen Elvas koostööd LendTeatriga. Seal jõuab lavale Tammsaare teadaolevalt ainus näidend «Kuningal on külm», selle on lavastanud Katrin Pärn ning esietendus leiab aset 18. juunil. Lisaks sellele toimub esietendus ka Vaba Laval - tegemist on poliitilise teatrietendusega «Error 403»,» lisas ta.