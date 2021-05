Tanja harjub taas esinemistega: aitab sellest puhkamisest, laske inimene lavale!

Tatjana Mihhailova-Saar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et andis sel nädalal teatris Vanemuine hooaja viimase «Nunnad hoos» etenduse. «Päris kummaline oli publikut maskides vaadata, kuid kõige tähtsam see, et kõik üldse kohale tulid - oleme nii tänulikud. Kui inimestel on maskid ees, siis ei saa ju nende reaktsioonidest aru, sellega on raske harjuda. Õnneks tuleb kehakeel siinkohal veidi appi, kui keegi hakkab tugevamini naerma, siis õlad värisevad kaasa,» muigas ta.

«Meil oli sel nädalal Tartus kolm etendust, kuid publiku sekka mahtus piirangute tõttu vaid piiratud arv inimesi. Natuke oli kurb selle pärast. Samas on tore, et üldse mängida saime. Hea uudis on see, et «Nunnad hoos» tuleb mängukavasse ka järgmisel hooajal. Piletid on juba müügis ning need lähevad kaubaks kui soe sai. Loodetavasti sügisel saame esineda juba täismajale. Lavastus on tõeliselt heatujuline, naljakas, armas ning aus. Ma ei tea, mis sellega on: alustan alati seda rõõmsalt ning lõpetan nuttes,» sõnas Tanja.

Lauljatar tegi juttu ka oma suvest. Möödub see pigem puhkuselainel või töö tähe all? «Aitab sellest puhkamisest, laske inimene lavale! Hetkeseisuga tean, et suvi möödub laval! Loodame, et nüüd plaanides midagi ei muutu - kõik varbad ja näpud on ristis,» naeris ta.

«Tuleb suurem suvelavastus «Eramaa». See toimub Pootsi veinimõisas, Pärnumaal. Kokku on plaanis 22 etendust ning minu jaoks on tegemist esimese draamarolliga. Juba järgmisel nädalal sõidame Pärnumaale, sest proovid jätkuvad seal kohapeal - järve peale ehitatakse lava, kus on läbipaistev saun,» täpsustas ta põnevas meeleolus.

Tanja lisas, et kuigi on olnud raske aasta, on ta saanud tegeleda paljude uutlaadi väljakutsetega. «Ilmus raamat, sain muusikali laval peaosas särada ning peagi astub publiku ette elu esimeses draamarollis. Kõik tundub küll väga huvitav,» rõõmustas ta.

Ka eesti muusika fännid ei pea kurvastama, sest Tanja soolokarjäär pole kõrvaliste tegevuste tõttu sugugi unarusse jäänud. Hiljuti avaldas ta singli «Paar sammu veel». «See on särtsakas lugu, mille sees on üksjagu naljavärki. Sõnad sündisid kergelt ja mul on selle pala ilmumise üle väga hea meel. On tõeliselt tore lugu, endale meeldib küll väga. Singli juurde valmis ka animeeritud videomaterjal, kus on mind päris kenasti joonistatud, minge vaadake kõik. Video tootis Josh Twist,» sõnas muusik.