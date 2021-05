Maiken sai Otsa kooli sisse tänu iseseisvale pilliõppele: kui midagi väga tahad, siis mitte miski ei saa sind takistada

«Tellisime koos Bert Pringiga Catherine Sadolini õpiku ning hakkasime seda lugema ning tõlkima. Raamatuga oli kaasas CD plaat - kuulasime selle pealt vastavaid näiteid ja mõistsime, et tegemist on täiesti uutlaadi tasemega. 2004. aasta lõpus korraldasime Eestis juba esimese workshop'i, millest võttis osa ka Catherine Sadolin. Kahepäevasel kursusel omandas teadmisi Eesti lauljate koorekiht, ettevõtmisel oli tõeline wow efekt,» täpsustas lauluõpetaja.

2005. aastal astus Maiken koos Bert Pringiga Taanis asuvasse kooli, et Sadolini laulutehnikaga veelgi lähemat tutvust teha. «Esimese aasta käisime professionaalsete lauljate kursusel. Vahepeal kogusime raha ning läksime kolmeks aastaks pedagoogika kursusele. Paralleelselt avasime Eestis WAF-kooli, kus saime oma teadmisi edasi jagada. Mingist hetkest on see karussell läinud nii, et olen täiskohaga õpetaja, ise ei jõua laulmisega enam üldse tegeleda,» sõnas ta.

Waf-koolis õpib täna 470 õpilast, kooli juhi sõnul on see müstiline arv lauljaid. «Me ei mõtle millegile muule, kui sellele, et teeme midagi väga ägedat! Üks asi on kindel, iseendal peab olema suur soov muusikat teha. Minuga käib kaasas suur õpetamise fanatism, see on esimesest hetkest peale sobinud ja meeldinud. Ka organisatoorseid teemasid tuleb koolielus ette, kuid seda osa tajun ma rohkem kui tööd. Lauluõpetamine on aga mõnus kulgemine, asjad justkui juhtuvad ise. Kõik õige käib nii lihtsalt kaasas minuga,» lisas Maiken.

Kooli juht tegi juttu ka oma tiimist. «Mulle tundub, et me pole koolis liiga akadeemilised ja ei aja kuigi pingsalt näpuga järge. Oleme pigem kamp hulle fänne, kellele meeldib ise muusikat teha ning seda kõike oma õpilastele ka edasi anda. Kõik põlevad soovist õpetada,» rääkis Maiken, kes on oma tubli meeskonna abil laiendanud WAF-kooli tegevust ka Tartusse.

Maiken avaldas, kas ta õpetaja rollis suudab tehnikast kõrvale vaadata ning nautida lauljate esinemisi ka neutraalse pilguga? «Mis parata, alateadlikult käib analüüs kogu aeg. Kuid see pole mulle raske, ma ei tee seda teadlikult kui tööna. Käib lihtsalt kerge skanneering, mida ma tegelikult enam ise tähelegi ei pane. Analüüs käib kaasas, kuid ma suudan esitusi ka nautida. Kuid jah, eks ma seda ma ikka tean, kas artist tegi endale esitusega liiga või mitte või kas ta esitus oli sooritatud toore jõuga või kasutas ta tuge. Kui esitusel on hing sees, siis see võib samal ajal ka tehniliselt väga halb olla, kuid tavaliselt mulle meeldib see ikkagi! Kõige tähtsam on sisu, mida edasi antakse,» märkis ta.

2017. aastal seadsid teatud muusikud WAF-kooli lauluõppe tehnikad kahtluse alla, avaldes kriitilisi noote selle kohta ka meedias. «See oli huvitav aeg. Kogu kajastus ei tulnud mulle sugugi üllatusena, sest see teema oli kruvinud eelnevalt juba pool aastat. Jäin ootama, kuidas see asi edasi areneb. Complete Vocal Technique ehk CVT pedagoogikaga käivad kaasas nii tugevad reeglid, mille vastu ei saa eksida ja volitatud õpetajad nende vastu ka ei eksi. Lugesin selle artikli läbi ja see oli tühjust täis. Selle taga oli mitmeid muusikuid ja lauluõpetajaid, kes justkui kõik teadsid, kuidas minu tunnid käivad. Samas, artiklis oli puudu nende inimeste kommentaarid, kes minu õpetamist ise reaalselt kogenud on. Lõpuks selgus, et tegelikult ei olnud selle taga mitte midagi ja lugu sisaldas palju vahtu. Seejärel tõusis torm, mis oli suunatud esialgse rünnaku vastu. Kogesin tänu sellele nii palju tunnustust...tunnen, et mind on hakatud austama hoopis teisel tasemel,» rääkis Maiken.