Birgit Sarrap sõprusest: võime küll suhelda läbi telefonide, kuid päris suhtlus on ikka hoopis midagi muud

The Swingers uus suvine pala kannab pealkirja «See vana number». Solistideks on sedapuhku Birgit Sarrap ning Mikk Saar.

«Ansamblil The Swingers on teadupärast mitmeid soliste. Tegemist on üpriski ainulaadse Eesti kooslusega - bänd on eksisteerinud juba üle kümne aasta ja selle aja jooksul väga erinevate solistidega. Muuhulgas, oleme omavahel ka kõik väga head sõbrad. Enamasti oleme laulnud koos Tanjaga. Sel korral otsustasime, et tahaks ka Miku häält oma laulus kuulda,» avaldas Sarrap.

Laulja tunnistas, et uus lugu võib kuulajate kõrvadele tunduda uutlaadi kõlaga. «Tanjaga laulud lood on olnud enamasti suurt särtsu täis! Mikk on ise aga üpriski rahulik mees, seega ka laulu näol on tegemist lihtsa, mõnusa ja toreda suvelooga. See sobib hästi nii Mikule kui ka mulle,» avaldas ta.

Laul «See vana number» sündis eriolukorra ajal, siis kui bändi liikmed suhtlesid omavahel Zoom keskkonnas. «Tegime online's erinevaid koosolekuid. Otsustasime ühiselt suuna, et võiks liikuda sellise rahulikuma stiili poole. Küllap oli just Mikk see, kes meile seda inspiratsiooni andis. Talle meeldib väga mahe ja mõnus muusika,» avaldas Sarrap.

Laulu autoriteks on bändi muusikalised juhid Mihkel Mattisen ja Timo Vendt. Muusikud tegid esimest korda koostööd ka luuletaja ning sõnade autori Andra Teedega. «Andra on kirjutanud palju luuletusi ja muuhulgas loob hetkel ka sarja «Õnne 13» stsenaariumit. Andraga oli meil hästi tore ning soe koostöö. Loo sõnum kukkus kenasti välja ning meie sõprade pundile sobib see väga hästi,» märkis lauljatar.

«Kuulates neid laulu sõnu, naljatlesime omavahel, et kas nüüd olemegi nii vanaks jäänud. Samas, pole midagi teha, esimeses nooruses me ju enam polegi. Ja kõigele lisaks, vanu aegu meenutada on ju tegelikult päris tore. Minul isiklikult on oma vana telefoninumber veel tänaseni alles - olin kümneaastane kui sain oma esimese mobiiltelefoni. Päris tore, kui üle pika aja helistab sel numbril mõni vana sõber, keda pole pikka aega näinud. See tunne on nii mõnus,» kirjeldas muusik.