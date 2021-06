Ponnistusi tulvil õppeaasta peagi läbi - tunnustame koos Eesti parimaid digiõpetajaid!

Lõppevat kooliaastat jääb iseloomustama suuresti digiõpe, mille toel oli ka viiruslainete ajal võimalik säilitada mõningane järjepidevus laste õppetöös. Sellises mahus ja tempos õppetöö ümberkorraldamine veebi on olnud tõsine väljakutse kõigile õpetajatele, mistõttu kutsubki digiõppe platvorm Schoolaby üles tunnustama õpetajaid nende pingutuse ja panuse eest.

NetGroupi loodud digiõppe platvormi Schoolaby eestvedaja Priit Kongo usub, et digiõpe on haridussüsteemis oluline osa, mis vajab iga-aastaselt edasiarendamist. Oluline on kõiki õpetajaid sel uuel teekonnal toetada ning tunnustada.

«Mul on endal kolm last ja näen seda, et kooliti varieerus digiõppimise iseloom üsna palju, kuid kokkuvõtvalt saab öelda seda, et eks see ikka paras ponnistus oli. Erinevaid keskkondi, materjale, kanaleid oli palju ning kõigega pidi üheaegselt kursis olema. Kõrvaltvaatajana tundus, et õpetajatel oli kõige keerulisem nendes ainetundides, kus pidi edasi andma nii helilist, sõnalist kui ka pildilist poolt,» sõnas NetGroupi digiõppe platvormi eestvedaja.

Kongo lisas, et kõik õpetajad, kellega nende meeskond on sel kooliaastal vestelnud, on toonud põhiliste proovikividena välja suurenenud töömahtu ning tehnoloogiaga seotud kitsaskohti. «Samas oli õpetajatel võimalus näidata üles nutikust ning leida just need sobivad viisid, kuidas õppeprogramm ka digiõppena läbi viia. Meie eesmärk ongi neid õpetajaid tunnustada ning jagada ka nippe, kuidas tulevikus muuta e-õpe kõigile mugavamaks ja meeldivamaks,» selgitas Kongo.

Schoolaby innustab kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja koolijuhte kiitma õpetajat, kes on olnud eeskujuks digiõppega kohanemisel ja selle läbiviimisel. Olgu siis tunnustuse aluseks õpetaja uudsed ja nutikad õpimeetodid, leidlikud ülesanded, paindlikkus või mistahes muu, mis on õpilasele, lapsevanemale, kolleegile või koolijuhile positiivselt silma jäänud.

Kiitust on võimalik jagada kuni 11. juunini, anna oma hääl SIIN! Kõik tunnustused avaldatakse kampaania kodulehel ning tublisid digiõpetajaid premeeritakse üllatusrohke kingikotiga.

«Lisaks meedikutele, ka meie õpetajad on olnud sel aastal väga suure surve arv ning on teinud ära tänuväärse töö. Kõik antud toetushääled jõuavad meieni ja võtame andmed kokku. Lisaks tunnustamisele saavad õpetajad ka auhindu. Digikangelastega soovime edasi arutleda, mil moel digi- ja hübriidõppe õppe kvaliteeti veelgi kvaliteetsemaks muuta,» märkis Priit Kongo raadio Elmar hommikuprogrammis.