Teadlane Uku Haljasorg uurib vaktsineerimise mõju: immuunvastuse küpsemine toimub meie lümfisõlmedes

Tartu ülikooli molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg on hingelt küll maailmarändur, kuid sel kevadel pole ta sugugi kurb kui peab veetma aega heade mõtete linnas Tartus. «Olen päris rõõmus, et saan siin kevadet nautida! Olin kaks aastat Iisraelis ja seal on aastaaegade vaheldumine hoopis teistsugune. Peale seda kui ma eelmise aasta juunis Eestisse tagasi tulin, olen lihtsalt kaifinud siinset eluolu - seda mõnusat suve, pikka ja ülivärvilist sügist, talveperioodi ning rohelist kevadet,» sõnas mees.

Haljasorg töötab Tartu ülikoolis igapäevaselt selle nimel, et saada teada, mil moel tekib immuunvastus vaktsiinidele ning vaktsineerimisele. «Inimeste puhul me saame võtta verest proovi ja vaadata, mis nende veres toimub. Kui kedagi nüüd vaktsineeritakse...siis immuunrakud, mis võõra sisse süstitud asja ära tunnevad, liiguvad esimesel võimalusel aga hoopis lähimasse lümfisõlme. Immuunvastuse küpsemine toimubki just meie lümfisõlmedes. Inimesi, kes on teaduse nimel nõus loovutama oma lümfisõlmi, naljalt ei leia. Seetõttu teemegi uuringuid kogenud immuunsüsteemiga hiirte peal- see on projekti juues uudne aspekt ja mujal maailmas pole seda tehtud,» sõnas teadlane.

Teaduses ei liigu uuringu tulemused kuigi kiires tempos ja tulemuste avaldamisega oodatakse tihtilugu erinevatel põhjustel. Haljasorg märkis siiski, mil moel tuleks tema hinnangul teadustulemustest rääkida. «Olen hetkel väga seotud Covid'i teemadega ja selles fookuses ka varem avalikult sõna võtnud. Mu töö puudutab ju kõiki inimesi meie ümber. Samas, on kohutavalt keeruline teaduslikest materjalidest laiale avalikkusele selgitusi jagada. Näen, et täna paljud teadlased loevad ette faktid, kuid nad ei suhtle inimestega - selles käitumises on palju teadlaste žargooni. Ma ei ütle, et inimestega peab rääkima kui väikeste lapsukestega, kuid asjalikke selgitusi oleks vaja kindlasti jagada. Ise tunnen täna, et mul on eeskujud, kelle moodi ma ise ei tahaks toimida,» muigas ta.

Haljasorg pole oma elu siiski vaid molekulaarpatoloogiatega sidunud. Ta on läbi elu armastanud ka kauneid kunste, loodust ning seiklemist. «Lapsepõlves käisin kooris...mulle lihtsalt nii väga meeldis laulda! Kooliajal osalesin ka kohaliku näiteringi tegevuses, see istus mulle samuti - seltskond oli muhe ning meie juhendaja ääretult lahe inimene. Looduse värk on mulle aga alati südamelähedane olnud, seetõttu võtsin peale keskkooli sammud bioloogiaõpingute suunal,» sõnas ta.