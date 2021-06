Curly Strings esitles uut kauamängivat ja stardib nüüd rõõmurohkelt suvetuurile

Raadio Elmar LIVE stuudios esines Curly Strings täies koosseisus - kohal olid Eeva Talsi, Taavet Niller, Jaan Jaago ning Villu Talsi. Muusikud tutvustasid raadio Elmar kuulajatele oma uut albumit, mis kannab nime «Pidu meis eneses».

«Elmar LIVE stuudios ettekandele tulnud lugu «Ei vaja maailm» on leitav ka meie uhiuuelt helikandjalt! Uuest nädalast suundume aga kontserttuurile. Sees on tõeliselt põnev tunne, sest üle saja aasta toimuvad taas esinemised,» muigas Eeva Talsi.

Ka Villu Talsil jätkus tuuri eel põnevust ja ootusärevust. «Algab justkui täiesti uus elu. Pikka aega oleme istunud prooviruumis ja mänginud vaid üksteisele. Nüüd jõuab kätte see aeg, millest oleme pika ja pimeda talve perioodil nii kaua unistanud,» sõnas ta.

Bänd teeb oma esimese üleastumise 9. juunil ja kontsert toimub Kõue mõisas. Sealt edasi toimuvad esinemised Tartu Antoniuse Õues, Kõltsu mõisas, Haapsalu Kuursaalis, Kasepää laululaval, Võru Kandle aias, Haven Kakumäel, Ammende Villas, Vihula mõisas, Viljandis Vabaduse platsil ja teistes põnevates kohtades üle kauni Eestimaa.

«Esimesel viiel kontserdil on väga selged nõuded hajutamisele, kehtib 250 külastaja piirang. Seega, huvi korral tasub piletid eelnevalt ära osta. Keegi väravas testi tegema ei pea - ärge muretsege, tulge lihtsalt kohale ja nautige. Ülejäänud kontsertõhtutel järgneb 1000 pealtvaataja piir. Tuuri viimaseks esinemiskohaks on Vihula mõisa aed, samal õhtul on ka minu ema sünnipäev ning kogu meie pere on kohal,» sõnas Eeva Talsi.

Muusikud meenutasid aega, mil ilmus eestlaste poolt palavalt armastatud hittlugu «Kauges külas». «Avaldasime selle pala seitse aastat tagasi. Mis seal salata, tegemist on meie jaoks väga olulise lauluga. Seda 2. juunit tuletatakse ikka päris tihti meile meelde,» märkis Eeva Talsi.

Tänavu 2. juunil tuli «Kauges külas» esitamisele puhkpilliorkestri poolt, kontsert toimus Tallinna vabaduseväljakul. «Meile saadeti isegi video selle ürituse kohta. Päris mõnus tunne oli seda klippi vaadata. Tuleb tunnistada, et lugu on hakanud elama täiesti oma elu...see on meie kontrolli alt ammu väljas,» lisas Villu Talsi.

Uus kauamängiv toob Curly Stringsi fännidele taas kaunist ning rõõmurohket loomingut. «Hakkasime neid lugusid kirjutama juba kaks aastat tagasi. Meil oli plaan, et teeme hästi palju lugusid ning valime nendest välja vaid parimad. Nii juhtuski, et kirjutasime hulganisti uusi laule, kuid selgus ka see, et need kõik tulid välja väga head. Ilmselgelt need palad ühe helikandja peale ära ei mahtunud ja seetõttu otsustasime avaldada topeltalbumi. Hetkel ilmus esimene osa ning sügisel jõuab kuulajateni selle plaadi järg,» rääkis Jaan Jaago.

«Äsjailmunud plaat on sisu poolest äärmiselt lustakas, tore ning rõõmsameelne. Sügisene versioon ei tule kindlasti kurvameelne, kuid seal on lugusid, mis sisaldavad teistmoodi rännakuid ning mõttelende. Teeme küll väga kaasahaaravat ning lustakat muusikat, kuid oleme arutlenud ka seda, et üks hea pidu ei sisalda vaid naeru ja tantsu - vahepeal peab ikka pisara ka poetama. Hingelt tuleb ikka ära pihtida, mis vaevab,» märkis Jaago.

«Ilmad on hetkel imeilusad! Ma loodan, et võtate kõik oma kallid inimesed kaasa ja tulete meie kontsertesinemistele. See teeb meid väga rõõmsaks,» sõnas solist Eeva Talsi raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».