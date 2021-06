Sten-Olle Moldau avaldas kodulinna ainetel albumi: Rapla luksus on see, et siin justkui pole mitte midagi

Sten-Olle Moldau avaldas oma kolmanda albumi nimega «Rapla». Albumil kõlab kokku kümme laulu, mis on kõik muusiku enda poolt kirjutatud. Osa lugudest on varem juba singlitena avaldatud, sealhulgas muusikavideo on saanud lood «Kummuli kaheksa», «Riburadapidi» ja «Põgenik».

Moldau esitles LIVE stuudios lugu «Riburadapidi» ning «Sinuga või minuta». Esinemisele jagas taustavokaali Sofia-Liis Kose, kes pärit Tartust. «Sofia-Liisi on nähtud tihti koos minuga esinemas. Ta on mu hea sõbranna, keda olen endale ikka ja jälle appi kutsunud. Minu hääl on küll kaunis, kuid Sofia-Liis aitab meie laulmisest teha hoopis uue sündmuse. Mul on hea meel, et kohtusin tema kauni häälega,» sõnas ta.

Moldau selgitas, miks ta otsustas oma uue helikandja just Rapla järgi nimetada. «Tahtsin teha terviklikku albumit. Kõigepealt panin pealkirja ära ja siis hakkasin lugusid kirjutama, olime tol hetkel just Raplasse tagasi kolimas. Käin õhtuti tihti jalutamas, minu laulud on leidnud oma sisu ja mõtte just nende jalutuskäikude ajal. Rapla pinnalt on mul lihtne emotsioone tõmmata, sest olen selles linnas ise üles kasvanud. Seega, paljud lood on suhteliselt nostalgilised. Olen aru saanud, et igal aastal muutuvad mälestused aina olulisemaks osaks meie elust. Sündmused on olulised...ja kohad samuti,» märkis ta.

«Üks Rapla suurimaid luksusi on see, et siin nagu justkui ei ole midagi. Looduslikult pole siin miskit glamuurset ja mägedeks nimetatakse meie külas suht iga küngast, sest muidu polekski ühtegi - aga just see ongi selle väikse paigakese võlu,» ütles Sten-Olle oma kodulinna kohta.

Muusik peab Rapla juures kõige tähtsamaks inimesi. «Sa pead seestpoolt põlema, väljast ei põleta sind keegi. See on ka põhjus, miks albumi nimeks sai just «Rapla» - tundsin, et see on mu sisemise põlemise verstapost,» märkis lugude autor.

«Kui tahad, et midagi elus erakordselt säraks, pead ise korraldama, Rapla annab sulle selleks ainult rahu ja aega. Minu viis seda võimalust kasutada on see album. Tegelikult räägib album rohkem minust endast kui Raplast - kümne lauluga üht küla kokku võtta on ikka pigem võimatu. Kuid eks ma tegin nüüd otsa lahti, äkki järgmised jätkavad,» lisas laulja.

Albumil mängib lisaks Sten-Ollele terve hulk muusikuid: Sofia-Liis Kose, Indrek Mällo, Rauno Vaher, Aivar Surva, Liisi Metsvahi, Elisabeth Härmand, Katreen Ristmets, Paul-Gunnar Loorand, Tanel Aavakivi, Lauri Kadalipp, Allan Järve ja Johannes Kiik.