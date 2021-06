Jaagup Kreem hittloost «See ei ole saladus»: need legendaarsed nimetähed on kraabitud ühe kiriku seinale

Esimeses saates vahetame mõtteid koos Jaagup Kreemiga. Tuleb juttu sellest, et Terminaatori laul «See ei ole ole saladus» ongi juhtunud täpselt nii, nagu sõnadest kuulda võib. Saime vihje, et laulu keskmes oli üks vana ja lagunenud kirik. Aga millise kiriku seinale on need legendaarsed nimetähed siis ometigi kraabitud?!