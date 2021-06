Tuuli Rand eelistab suviti arbuusi süüa just selle maitsva lisandiga!

Tuuli Rand rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis oma lemmikutest suvetoitudest. «Alles eelmisel aastal avastasin enda jaoks ühe eriti hea koosluse, selleks on arbuusi ja feta juustu combo. Peab ütlema, et see on ülimalt maitsev! Seda valmistada on samuti väga lihtne. Ostad arbuusi, lõikad paraja suurusega tükid, lisad feta juustu kuubikud juurde ning ongi juba hästi. Selles maitses saab kokku magus, mahlane, soolane...ja see on suurepärane. Aga eks oleneb muidugi inimesest, mõnele ei meeldi kui erinevad maitsed on ühes ampsus. Näiteks, osadele ei meeldi ka pitsa peal ananass, mulle sobib see kindlasti,» märkis ta.

«Minu peres on onu see, kes oskab teha imelisi salateid. Kui toimuvad pere ringis grillipeod, siis tema salatid on alati eriliselt maitsvad. Mulle väga meeldib, kui suvistele salatitele on lisatud värsket tilli. Kui tilli on aga lisatud näiteks kanapasta sisse, siis see ei istu kohe kuidagi...soojade söökide sisse see lihtsalt ei sobi,» muigas Rand.

Saaremaalt päris muusikule toob algav suvi palju tööd ja esinemisi. «On tööd, kuid loodetavasti saan ka puhata. Tahaks loota, et suvekuud toovad ilusaid ja seiklusrohkeid õhtuid. Soovin täiega võtta seda, mida võtta saab! Nii kaua aega on veedetud koduses koopas ja peidus, nüüd on aeg õues olla,» sõnas ta.

Rand avaldas uue suvise singli, mis kannab nime «Tagasi ei saa». «Mingis mõttes on see lugu oma sõnumi poolest minu Eesti Laulu loo jätk. Laulan taaskord öödest...ja loodan, et selle korraga saan selle teema kenasti kokku pakitud. Midagi pole teha, suveööd on natuke maagilised, põnevad ning seiklusrohked. Ka uus laul räägib ilusatest ja erilisest hetkedest, mida enam mitte kunagi tagasi ei saa. Ise ma mingeid teisi aegu siiski tagasi ei igatse...või kui saaks, siis huvi pärast kogeks uuesti mõnda kaunist õhtupoolikut, mille veetsime aastaid tagasi koos lähedaste sõpradega - olime toona veel kõik vabad ning vallalised. Kuid laias plaanis, mulle meeldib see aeg, kuhu tänaseks olen jõudnud,» lisas ta.