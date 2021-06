Karl-Erik Taukar sooviks olla superkangekaelne, kuid on veel üks äge supervõime, millest mees unistab

Taukar avaldas, et superkangekaelsus seostub tema jaoks tõelise supervõimega. «Ükskõik, mis sa sellise iseloomuga inimestele ütled, nad ajavad ikka oma rida edasi. Nad usaldavad iseennast ja ei lase kellegil end takistada. Need inimesed usuvad, et kõik õige peab juhtuma ja tegutsevad alati sihikindlalt edasi...ja teevad seda omale jonnakal ning kangekaelsel moel,» sõnas ta.

«Ma ei teagi, kas saan enda kohta täna öelda, et olen superkangekaelne. Aga ma tahaks kindlasti selline inimene olla,» muigas Taukar.

Muusik rääkis oma erialastest valikutest ja võimalustest, mis teda lauljakarjääris saatnud on. «Ma ei saa öelda, et see aeg on olnud keerukas, pigem on olnud väga põnev. On olnud erakordselt palju toredaid ja häid juhuseid, millest mul on olnud julgust kinni haarata. Ja on ka üks hea ütlus....juhus soosib neid, kes on selleks valmis. Ma ei oleks hea life coach, kes ütleks, et tehke nii nagu mina. Mul on lihtsalt olnud palju õnne ja lihtsalt väga suur rõõm on sellist tööd teha. Endal mul isiklikku life coach'i pole, sest see teenus tundub väga kallis. Kuid jälgin nende tegevust siiski suure huviga,» lisas ta.

Laulja märkis hommikuprogrammis, et suvekuud tulevad tal töiseid ning kontsertõhtuid jagub erinevatesse Eestimaa paikadesse. «Suvi tõotab tõesti tore ja mõnus tulla! Peale teatavat vabanemist on nii palju esinemisi, kalender on täitunud põnevate üritustega. Kõik, kes soovivad meie pillimängu ja laulmist vaatama tulla, siis külastage meie ametlikku veebikeskkonda. Seal on kogu esinemisgraafik ja info kenasti välja toodud,» sõnas ta.

Taukari uue singli ««Superkangekaelne» video peategelasteks on näitlejad Maiken Pius ja Priit Pius. «Nad mängivad seal superspioonidest paari, kel eraelus asjad nii hästi ja libedalt ei lähe. Klipis on näiteks üks kanistriga kaader, kus on näha isegi plahvatust! Video on huvitav ja tasub kindlasti järgi vaadata,» rääkis muusik.

Juttu oli põgusalt ka sellest, mil moel sündis uue singli pealkiri ja juhtmõte. «Me mängisime sõnaga superkangelane....ja sellest arenes välja superkangekaelne. See on imelik sõna ja see sõnade mäng oligi asja eesmärk. Tulime antud idee peale koos Kerli Kivilaane ning Stig Rästaga. Silme ette tuli tegelane, kelle supervõime on see, et ta on lihtsalt nii kangekaelne ja elu temaga on peaaegu võimatu...aga siiski tegelikult võimalik,» sõnas ta.